La lluvia que ha caído durante la mañana de este sábado en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ya ha comenzado a generar cierres viales y causar afectaciones por las inundaciones.

¡Alerta! Estos son los cierres viales confirmados en Guadalajara

Mediante la aplicación Jalisco Alerta, la Policía Vial reportó cierres viales en las avenidas Circunvalación y Félix Palavicini, en sentido a la Calzada Independencia; de la misma forma, también hay cierres viales preventivos en la avenida Niños Héroes y la calle Marcos Montero; y las calles Hacienda de Tala y Ciénega de Mata, este último en la zona oriente del municipio tapatío.

La circulación también se mantiene restringida en los siguientes puntos: retorno inferior de Belisario Domínguez y Periférico; Nicolás R. Casillas y avenida López Mateos; paso inferior de Lázaro Cárdenas, a la altura de los Arcos del Milenio; Lázaro Cárdenas y Chapalita; Circunvalación y Alcalde; Parres Arias y Las Torres; López Mateos y Herrera y Cairo; así como el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington.

Los cierres viales se implementaron como medida preventiva debido a la acumulación de agua, por lo que la corporación estatal pide a los conductores manejar con precaución y seguir las indicaciones de los oficiales estatales.

En el municipio de Tonalá, se reportó un encharcamiento de alrededor de 20 centímetros de altura en la avenida Tonaltecas y la calle Independencia, en la colonia Coyula, por lo que personal y unidades de emergencia de la Coordinación del Gabinete de Seguridad y Emergencias, en coordinación con Servicios Públicos, ya atienden el punto, solicitando conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades a quienes circulen por la zona.

Bomberos de Tonalá en el encharcamiento que dejó la lluvia de esta mañana. ESPECIAL

Y sobre el cruce de Lázaro Cárdenas y Benjamín Gutiérrez en la colonia Jauja, se atendió el reporte de árbol caído, aunque no hubo personas afectadas ni cableado dañado.

Te puede interesar: Lluvias dejan inundaciones y socavones en el interior de Jalisco

En el municipio de Zapopan, en el cruce de las calles Altamira y Santos Degollado, de la colonia Loma Blanca, un vehículo en color blanco terminó varado debido a la inundación en la zona, por lo que policías municipales apoyaron a una mujer que se encontraba dentro del vehículo, con el fin de que saliera sana y salva.

Por lo pronto, autoridades siguen los recorridos de vigilancia para prevenir posibles percances por las lluvias.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***

OB