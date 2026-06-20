La lluvia que ha caído durante la mañana de este sábado en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) ya ha comenzado a generar cierres viales y causar afectaciones por las inundaciones.Mediante la aplicación Jalisco Alerta, la Policía Vial reportó cierres viales en las avenidas Circunvalación y Félix Palavicini, en sentido a la Calzada Independencia; de la misma forma, también hay cierres viales preventivos en la avenida Niños Héroes y la calle Marcos Montero; y las calles Hacienda de Tala y Ciénega de Mata, este último en la zona oriente del municipio tapatío.La circulación también se mantiene restringida en los siguientes puntos: retorno inferior de Belisario Domínguez y Periférico; Nicolás R. Casillas y avenida López Mateos; paso inferior de Lázaro Cárdenas, a la altura de los Arcos del Milenio; Lázaro Cárdenas y Chapalita; Circunvalación y Alcalde; Parres Arias y Las Torres; López Mateos y Herrera y Cairo; así como el paso a desnivel de 8 de Julio y Washington. Los cierres viales se implementaron como medida preventiva debido a la acumulación de agua, por lo que la corporación estatal pide a los conductores manejar con precaución y seguir las indicaciones de los oficiales estatales.En el municipio de Tonalá, se reportó un encharcamiento de alrededor de 20 centímetros de altura en la avenida Tonaltecas y la calle Independencia, en la colonia Coyula, por lo que personal y unidades de emergencia de la Coordinación del Gabinete de Seguridad y Emergencias, en coordinación con Servicios Públicos, ya atienden el punto, solicitando conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades a quienes circulen por la zona. Y sobre el cruce de Lázaro Cárdenas y Benjamín Gutiérrez en la colonia Jauja, se atendió el reporte de árbol caído, aunque no hubo personas afectadas ni cableado dañado.En el municipio de Zapopan, en el cruce de las calles Altamira y Santos Degollado, de la colonia Loma Blanca, un vehículo en color blanco terminó varado debido a la inundación en la zona, por lo que policías municipales apoyaron a una mujer que se encontraba dentro del vehículo, con el fin de que saliera sana y salva.Por lo pronto, autoridades siguen los recorridos de vigilancia para prevenir posibles percances por las lluvias.***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp***OB