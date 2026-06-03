Lluvia en Guadalajara: estas son las mejores actividades para hacer hoy miércoles 3 de junio

El clima en Guadalajara cambia por el recién empezado temporal de lluvia. Ante esto, las y los tapatíos y turistas buscan opciones bajo techo para disfrutar la ciudad. Aquí te contamos qué hacer, dónde ir y cómo aprovechar estos días nublados en la capital de Jalisco .

Según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán durante el miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de junio. Estas condiciones climáticas exigen sacar el paraguas y tomar precauciones al volante, pero también abren la puerta a explorar recintos culturales y gastronómicos que ofrecen refugio, calidez y mucho entretenimiento para todos .

Refugios culturales para toda la familia

Una gran alternativa para escapar del agua es visitar el Acuario Michin, ubicado en la zona centro de la capital de Jalisco. Este espacio inmersivo permite conocer diversas especies marinas y terrestres a través de pabellones interactivos, un plan ideal para mantener a los más pequeños entretenidos, secos y asombrados durante horas.

Acuario Michín. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Si prefieres la historia y el arte, el Hospicio Cabañas ofrece exposiciones fascinantes bajo sus imponentes techos abovedados. Recorrer sus pasillos de arquitectura neoclásica y admirar los murales de José Clemente Orozco resulta una experiencia enriquecedora que cobra un matiz muy especial con el sonido de las gotas cayendo en sus patios exteriores.

Hospicio Cabañas. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Sabores tapatíos sin mojarte

Para los amantes de la gastronomía tradicional, el Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, es una parada obligada. Al ser uno de los mercados más conocidos de Guadalajara, ofrece un sinfín de platillos locales calientes, como la birria, perfectos para reconfortar el cuerpo y el paladar en un día gris .

Otra opción muy atractiva consiste en refugiarte en las acogedoras cafeterías de la colonia Americana o la zona de Providencia. Disfrutar de un buen café de olla, un chocolate artesanal o un té caliente acompañado de pan dulce se convierte en el plan perfecto para platicar o leer un libro mientras pasa la tormenta.

Entretenimiento y precauciones urbanas

Por la tarde, asistir a una función en el majestuoso Teatro Degollado garantiza una velada inolvidable llena de talento local e internacional. Su cartelera ofrece obras de teatro, danza y conciertos sinfónicos que te transportan a otros mundos, alejándote por completo de las inclemencias del tiempo exterior en un ambiente de gran elegancia .

Antes de salir a disfrutar estas actividades, revisa los horarios de cada recinto en sus redes sociales.

Un día gris no apaga la luz de Guadalajara

La ciudad tiene mucho por ofrecer bajo techo, así que toma tus precauciones, planifica tu ruta con anticipación y descubre que los días nublados también poseen un encanto inigualable para crear grandes recuerdos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF