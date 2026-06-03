Con la entrega de los primeros 48 hogares del Fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo, en el municipio de El Salto, los Gobiernos federal y estatal anunciaron que la meta del programa de Vivienda para el Bienestar pasó de 29 mil 500 a 75 mil 743 casas nuevas en la entidad. El proyecto tendrá una inversión superior a los 45 mil 500 millones de pesos y a la fecha se tiene un avance de cinco mil 664 hogares con 14 proyectos, ocho a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) —con cerca de dos mil viviendas— y el resto del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) –con casi cuatro mil—.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno federal, Edna Vega, indicó que se trata de "un reto bastante amplio". Señaló que, como parte del programa, se han entregado más de cuatro mil 600 escrituras y se han concretado más de 490 mil créditos para acceder a vivienda. "Nos tenemos que apurar un poco más y con el Gobernador (Pablo Lemus) vamos a trabajar más de la mano para avanzar más rápido", comentó.

El programa de Vivienda para el Bienesar cuenta con un avance de cinco mil 664 hogares con 14 proyectos. ESPECIAL / X: @PabloLemusN

Gobierno de Jalisco aportará hectáreas para construcción de vivienda: Pablo Lemus

El Gobernador Pablo Lemus anunció que el Gobierno del Estado participará en el programa federal con la aportación de más de 20 hectáreas de terreno para la construcción de dos mil 500 viviendas al interior del Estado y en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Destacó la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para otorgar vivienda digna a los jaliscienses.

"La gente, a través de tener una vivienda, puede crecer personal, social, familiarmente, y esto es extraordinario para Jalisco y para México", expresó.

El mandatario también resaltó que el programa de Vivienda para el Bienestar impulsa corredores industriales como El Salto para beneficiar a habitantes y trabajadores de empresas instaladas en el municipio. Recordó que en Jalisco se diseña y produce el 70% de los semiconductores del país, utilizados para la producción de automóviles eléctricos, computadoras, servidores de inteligencia artificial, entre otros.

"La industria electrónica participa aquí desde hace décadas, y estamos en el municipio de El Salto. Este corredor industrial participa importantemente, sobre todo en el diseño y producción de semiconductores […]. Es muy importante para todos los trabajadores de la industria electrónica tener vivienda digna aquí en el corredor industrial de El Salto", comentó.

"Que llegue este programa de vivienda a El Salto es verdaderamente importante para el desarrollo de la industria electrónica", añadió.

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Estas son las características de las viviendas y cómo va el programa de Vivienda para el Bienestar

El anuncio llegó durante la inauguración del Fraccionamiento Parques del Triunfo, en El Salto, complejo que cuenta con 348 viviendas. Las casas cuentan con 60 metros cuadrados y una altura de 2.70 metros. El director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, celebró la ampliación de la meta de construcción para Jalisco, pero advirtió que la entidad necesita alrededor de 200 mil viviendas: señaló que en el Estado hay un millón de trabajadores formales, de los cuales 700 mil ganan entre uno y dos salarios mínimos. "Imagínense cuánta gente de esos 700 mil no tienen vivienda".

A nivel nacional, el funcionario mencionó que se han entregado viviendas en 87 fraccionamientos, 29 de los cuales están totalmente colocados entre los derechohabientes; más de 21 mil 500 familias ya tienen hogar, afirmó. "Este mes de junio vamos a abrir 13 fraccionamientos más para seguir colocando vivienda", anotó.

Edificación de vivienda entregada esta mañana en El Salto. ESPECIAL / X: @PabloLemusN

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OB