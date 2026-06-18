¿Tienes planes para ver el partido de la Selección Mexicana o salir esta tarde? Prepara el impermeable, porque este jueves las precipitaciones serán las protagonistas en la ciudad , amenazando con alterar la movilidad y los eventos al aire libre durante las próximas horas.

El pronóstico meteorológico para este jueves 18 de junio de 2026 anticipa una jornada pasada por agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Las condiciones atmosféricas actuales favorecen el desarrollo de nubosidad densa desde tempranas horas.

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua, existe hasta un 94 por ciento de probabilidad de lluvias moderadas a fuertes . Estas precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde y la noche.

Los termómetros en la capital jalisciense registrarán una temperatura máxima de 28 a 29 grados Celsius. Por su parte, la temperatura mínima rondará los 16 y 17 grados, generando un ambiente fresco al anochecer.

¿A qué hora comenzarán las lluvias?

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara señala que la mañana se mantendrá con cielo medio nublado. Sin embargo, a partir del mediodía la nubosidad incrementará significativamente en toda la región .

Las primeras gotas podrían caer cerca de las 14:00 horas, intensificándose conforme avance la tarde . Se estima una acumulación de agua de aproximadamente seis litros por metro cuadrado en las zonas más afectadas.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos provenientes del suroeste con velocidades sostenidas de 5 a 10 kilómetros por hora. Las rachas podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora durante las tormentas.

Este escenario climático responde a los canales de baja presión que interactúan con la entrada de humedad del Océano Pacífico. Dicha combinación es típica de la temporada de lluvias en el occidente del país.

Impacto en la jornada mundialista

El clima de hoy cobra especial relevancia debido al partido entre México y Corea del Sur por la Copa Mundial 2026. El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, ubicado en el municipio de Zapopan.

Los aficionados que asistan al recinto deportivo deberán tomar precauciones adicionales. Las autoridades recomiendan llevar impermeables y evitar el uso de paraguas con puntas metálicas por cuestiones de seguridad en el ingreso.

La movilidad en las principales avenidas como Periférico y Vallarta podría verse severamente comprometida. Se sugiere a los conductores salir con anticipación y mantener una distancia prudente para evitar accidentes viales.

Quienes planeen disfrutar del encuentro en las pantallas gigantes del centro de la ciudad también enfrentarán el riesgo de chubascos. El ambiente festivo requerirá adaptación ante las inclemencias del tiempo.

Recomendaciones para el resto de la semana

Las condiciones de inestabilidad no terminarán este jueves, ya que el pronóstico extendido advierte que las lluvias persistirán. Para el viernes y el fin de semana se espera un incremento en la intensidad de las tormentas.

Protección Civil del estado exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Es fundamental evitar cruzar arroyos, calles inundadas o pasos a desnivel durante los episodios de lluvia intensa.

En conclusión, este jueves exige salir de casa preparados para un clima cambiante. Mantenerse seco y seguro será la prioridad mientras la ciudad vibra con la emoción del fútbol y la fuerza de la naturaleza.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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