La postura del Gobierno federal frente a las acusaciones de vínculos con el narcotráfico que pesan sobre diversos militantes de Morena en Sinaloa ha sido clara: minimizar el caso como una acción aislada de una "oficina" del Departamento de Justicia en Nueva York. Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola ha cuestionado esta versión, calificándola de engaño.

En su columna de este miércoles, el comunicador asegura que la Presidenta Claudia Sheinbaum "miente" al insistir en que el gobierno de Donald Trump es ajeno a este expediente . Para sustentar su dicho, Loret de Mola presenta cinco puntos clave que vinculan directamente a la administración estadounidense con el caso.

Las cinco pruebas que vinculan a la Casa Blanca

Según la columna, no se trata de un funcionario "destemplado de medio pelo", sino de una estrategia orquestada desde los niveles más altos del poder en Estados Unidos . El análisis del periodista destaca los siguientes hechos:

El origen del documento: El pasado 29 de abril, la acusación formal contra el gobernador Rocha Moya y otros actores políticos fue difundida directamente por el Departamento de Justicia.

Advertencia del Fiscal General: El 6 de mayo, Todd Blanche declaró que el caso de los narcopolíticos mexicanos no será el único, advirtiendo que "vienen más acusaciones".

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Ascenso clave: El fiscal que estructuró el expediente fue promovido por Trump a director de Inteligencia Nacional, cargo desde el cual supervisará a la CIA, la DEA, el FBI y la Agencia Nacional de Seguridad.

Respaldo presidencial: El pasado 13 de junio, el propio Donald Trump anunció a James McDonald como el nuevo encargado del caso en Nueva York, llenándolo de elogios y validando su gestión ante las fuerzas del orden.

Amenaza frontal: Sara Carter, zarina antidrogas de Trump, lanzó una advertencia directa al gobierno mexicano, señalando que "podría arrepentirse si no coopera con Estados Unidos".

"Es el Gobierno de Estados Unidos en pleno"

Para Loret de Mola, es evidente que el peso de la justicia estadounidense está concentrado en este expediente . El periodista recordó la capacidad operativa de la fiscalía neoyorquina, señalando que es la misma oficina que "condenó a García Luna a 34 años de cárcel" y la responsable de procesar a figuras como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero y Nicolás Maduro.

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"La Presidenta puede seguir intentando engañar a la gente. Y encubriendo a los narcopolíticos de Morena", sentenció el columnista.

Finalmente, el periodista subraya que la insistencia en minimizar el caso como un asunto administrativo de una "oficinita" de Nueva York busca ocultar una realidad mayor: una directriz clara desde la Casa Blanca para investigar la presunta relación entre integrantes de Morena en Sinaloa y las organizaciones criminales, advirtiendo que este proceso apenas estaría comenzando.

Con información de Carlos Loret de Mola

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