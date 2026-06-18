¿Te has preguntado si el lugar donde vives beneficia o perjudica tu salud diaria? El Índice de Ciudades Saludables 2026 acaba de revelar qué metrópolis ofrecen la mejor calidad de vida a nivel global, y los resultados incluyen sorpresas que impactan directamente a los residentes en México.

Este esperado listado, publicado recientemente por el Institute for Quality of Life, evalúa de manera exhaustiva cómo las urbes modernas crean condiciones óptimas para garantizar una vida mucho más sana a todos sus habitantes.

El estudio internacional no solo mide la ausencia de enfermedades, sino que combina de forma integral resultados de salud pública, calidad ambiental, accesibilidad a servicios básicos y el bienestar social general.

Para lograr este nivel de precisión en el ranking, cientos de investigadores analizaron más de 250 ciudades en todo el mundo utilizando una rigurosa metodología científica basada en 64 indicadores clave.

El dominio indiscutible del norte de Europa

Oslo, la vibrante capital de Noruega, se coronó indiscutiblemente como la ciudad más saludable del mundo en esta primera edición del índice, estableciendo un nuevo estándar de excelencia urbana.

La urbe escandinava alcanzó la impresionante cifra de 6,919 puntos gracias a su excelente calidad del aire, sus amplios espacios verdes protegidos y un sistema sanitario público altamente eficiente.

El segundo lugar de la clasificación fue para Uppsala, en Suecia , una ciudad innovadora que fomenta activamente un estilo de vida dinámico y aplica políticas urbanas estrictamente sostenibles.

Helsinki, la capital de Finlandia, completó el podio global con el tercer puesto , confirmando de manera contundente que los países nórdicos son el gran referente actual en materia de bienestar urbano.

El codiciado top 10 también incluye a metrópolis de otras latitudes, como Tokio en Japón y Cambridge en el Reino Unido, demostrando que la salud urbana trasciende fronteras geográficas.

¿Qué pasó con las ciudades mexicanas?

A pesar del fuerte dominio europeo en los primeros puestos, América Latina logró tener una presencia significativa en este riguroso listado internacional que evalúa el desempeño a largo plazo.

Aguascalientes se posicionó orgullosamente como la ciudad mexicana mejor evaluada del estudio, ocupando el nada despreciable lugar 244 a nivel mundial con un total de 4,968 puntos acumulados.

Por su parte, la ciudad de Guadalajara también logró colarse en el prestigioso ranking, cerrando la lista oficial en la posición número 250 con una calificación de 4,719 puntos.

La valiosa inclusión de estas dos ciudades mexicanas resalta sus esfuerzos recientes por mejorar la infraestructura urbana, la movilidad y los servicios esenciales para el beneficio de sus habitantes.

El futuro del bienestar urbano

El objetivo principal de este índice global no es generar una competencia desleal entre naciones, sino crear un marco de referencia práctico para que los gobiernos locales mejoren sus políticas.

Al final del día, construir una ciudad verdaderamente saludable requiere un compromiso gubernamental a largo plazo que garantice la resiliencia climática y la felicidad de las futuras generaciones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del Índice de Ciudades Saludables 2026

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