Llegan a Jalisco los cuerpos de las víctimas de la volcadura en Nayarit

Durante las primeras horas de este domingo comenzaron a llegar a Jalisco los cuerpos de las víctimas quienes fallecieron consecuencia de la volcadura de un camión turístico en Amatlán de la Caña, Nayarit, el pasado viernes.

A través de un comunicado en ayuntamiento de Tlaquepaque dio a conocer que, a partir del acompañamiento humano e integral que estableció con las personas afectadas por el percance, se otorgaron los espacios en un panteón municipal para que las víctimas puedan tener un lugar de descanso.

La alcaldía de Tlaquepaque recordó que en este hecho perdieron la vida 11 personas, de las cuales 10 eran originarias de San Pedro Tlaquepaque, "lo que ha generado profundo dolor en nuestra comunidad", dijo.

Ante ello, y por instrucción de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, desde que se tuvo conocimiento del accidente se activó la coordinación institucional con el Gobierno de Jalisco y el de Nayarit, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a las familias.

De esta forma es que el gobierno de Tlaquepaque proporcionó siete espacios a las familias afectadas en el Panteón de Santa Anita, sin costo alguno para los familiares de las víctimas; 4 de ellos integrantes de una sola familia.

Además, dijo el ayuntamiento, se apoyó para agilizar los trámites, los traslados "y se garantizó a las personas atención cercana en estos momentos de enorme dificultad".

Por otra parte, dijo la alcaldía de Tlaquepaque, alrededor de las 7:30 de la noche de ayer sábado dos de las personas lesionadas en este accidente, un padre de aproximadamente 35 años y su hija de 13 años, fueron trasladados desde el municipio de Ixtlán del Río a la Unidad Médica de la Cru, Verde Marcos Montero.

El traslado se hizo a bordo de una ambulancia del IMSS Bienestar, para su atención y valoración médica especializada.

La menor presentó una fractura de cadera, lesión que no requirió intervención quirúrgica, por lo que continuará su recuperación con reposo durante aproximadamente cuatro semanas; mientras que el padre presentó golpes en el cráneo que no son de gravedad ni ponen en riesgo su vida, se explicó en el comunicado.

"Tras la realización de resonancias magnéticas, radiografías y estudios médicos correspondientes, ambos fueron dados de alta y posteriormente trasladados en ambulancias del municipio hasta su hogar para continuar con su recuperación acompañados de sus familias", añadió.

Alrededor de la una de la mañana de este domingo, los cuerpos de las y los ciudadanos fallecidos llegaron al municipio a bordo de dos unidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hasta sus instalaciones, donde personal del DIF San Pedro Tlaquepaque brindó acompañamiento integral a familiares, proporcionando atención psicológica, asistencia social y respaldo en los trámites necesarios para la pronta entrega de los cuerpos.

Asimismo, el gobierno jalisciense estableció comunicación directa con las familias y brindó el apoyo en servicios funerarios. Por su parte, el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque apoyará a las familias, que así lo requieran, de manera gratuita con gestiones relacionadas con títulos de propiedad en panteones municipales.

Familiares de las víctimas han solicitado el apoyo de las autoridades

Entre las solicitudes recibidas, dijo, algunas familias han solicitado apoyo funerario y espacios en cementerios, por lo que las áreas correspondientes ya trabajan para atender cada caso con sensibilidad, respeto y prontitud.

De igual forma, se continúa dando seguimiento a las personas lesionadas trasladadas a distintos hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

"Durante todo este proceso, el DIF Municipal ha mantenido acompañamiento integral tanto en la atención psicológica como en la gestión de traslados, seguimiento hospitalario y apoyo social para las familias", añadió el ayuntamiento.

"El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque reitera que ninguna familia está sola frente a esta tragedia. Todas las dependencias involucradas continuarán trabajando con sentido humano para acompañar, orientar y respaldar a quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable", finalizó el comunicado.

El percance, en el que perdieron la vida las al menos 11 personas, se registró el pasado viernes alrededor de las 09:30 horas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. En el punto, la unidad de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica, cayendo a un barranco. La misma transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo, al parecer un balneario, en Nayarit.

AO