Luego de una persecución, policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de una pareja de motociclistas, a quienes les aseguraron un revólver, en la Colonia La Perla.

Los hechos ocurrieron cuando uniformados del Escuadrón Motorizado Gamas patrullaban en en el cruce de Esteban Alatorre y López Portillo, momento en que observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta KTM 200cc en color naranja con negro, y al conductor con aparentemente un arma de fuego fajada a la cintura, por lo que les marcaron el alto.

ESPECIAL/POLICIADEGUADALAJARA

Los sujetos al darse cuenta de la presencia policial, intentaron huir; sin embargo, en Abascal y Souza, derraparon en la motocicleta y lograron asegurar a uno de ellos. Aunque el segundo hombre intentó escapar nuevamente tras el percance, los oficiales le dieron alcance y lograron detenerlo.

De acuerdo con la comisaría tapatía, al hacerles una revisión conforme a protocolo, les localizaron un revólver y cinco cartuchos útiles, aparentemente calibre 38.

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Los ahora detenidos se identificaron como Adrián “N”, de 30 años y Miguel Ángel “N”, de 38 años , quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Será esta la autoridad que, tras la recopilación de hechos y las indagatorias correspondientes, determine su situación legal.

La portación de armas de fuego sin el permiso debido es un delito penado conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si detecta a alguna persona sospechosa que además porte un arma debe darse aviso inmediato a las autoridades al 9-1-1.

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BB