Con el objetivo de que las familias tengan un espacio de exposición y recreación gratuito, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional llevarán a cabo la exposición Militar "La Gran Fuerza de México" en Guadalajara.

¿Cuándo se realizará la exposición "La Gran Fuerza de México" en el parque Luis Quintanar?

A través de las Comandancias de la V Región Militar y la 15/a. Zona Militar, se dio a conocer que, en coordinación de las fuerzas mencionadas y de la mano del Gobierno del Estado de Jalisco, del 11 mayo al 5 de junio del presente año se llevará a cabo la Exposición Militar "La Gran Fuerza de México" en las instalaciones del Parque "General Luis Quintanar", Guadalajara, al oriente de Guadalajara.

CORTESÍA.

Como parte del programa de inauguración, que se llevará a cabo el próximo lunes 11 de mayo por la mañana, aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolarán sobre el parque, efectuando un espectáculo aéreo que mostrará "el elevado grado de adiestramiento, habilidad y precisión que caracteriza a las y los pilotos que operan estas aeronaves", señalaron las fuerzas armadas en la invitación a la exposición.

De igual forma, dijo, durante la exposición militar el Público asistente podrá disfrutar de exposiciones de distintos vehículos militares y de stands alusivos a las actividades que realiza el personal militar, además de visitar los módulos del Plan DN-III-E, Transmisiones, Industria Militar, Planteles Militares, Fuerzas Especiales, entre otras sorpresas más.

"De esta manera el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman su compromiso de fomentar el acercamiento social, el deporte y la sana convivencia" finalizó la invitación.

CORTESÍA.

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