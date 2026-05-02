Esta es la lista de heridos atendidos en los distintos hospitales de Jalisco y Nayarit tras volcadura

Luego de la volcadura de un camión turístico particular que se dirigía a Nayarit, y donde viajaban decenas de personas originarias de Jalisco, el Gobierno de Nayarit ha dado a conocer la lista de lesionados por hospital en el que son atendidos.

A través de un comunicado informó que "la lista de lesionados aumentó", según el seguimiento a la información previamente emitida, y como parte del trabajo de investigación de la Fiscalia General del Estado.

De acuerdo con los reportes más recientes, las personas lesionadas se encuentran recibienda atención médica en distintos nosocomios.

Del IMSS de Amatlán de Cañas se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a:

María de Jesús Navarro Herrera, 42 años

Andrės Rodriguez Gutiérrez, 39 años

Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años

Saúl Rios Estrada, 23 años

Diego Armando Gallegos Rodríguez, 23 años

Camila Giseel Alcalá Reyes, 13 años ⁃María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 32 años

María Guadalupe Gallegos Rodriguez, 32 años

Alexandra Guadalupe Millán Gallegos, 16 años

María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, 47 años

Iker Rolando Rodríguez Navarro, 8 años

Juan Pablo Rodriguez Núñez, 10 años

Rodrigo Rodríguez Núñez, 9 años

Jesús Villa Quiroz, 43 años

Rodrigo Rodriguez Gutiérrez, 38 años

En el ISSSTE de Tepic se encuentran

Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda 12 años (dlado de alta)

Ruth Selene Ocegueda Mejía, 45 años

CORTESÍA/Gobierno de Nayarit

En el IMSS de Tala, en Jalisco, se encuentran:

Cinthia Guadalupe Rosas Murillo

Alberto Jaciel Villa Citlall Monserrat ⁃ Derek Uriel Hernández

Jonathan Uriel Hernández Corona, 28 años

Valeria Núñez Flores, 22 años

Al Hospital de Magdalena, en Jalisco se trasladó a:

Luz Elena Ceja Mendoza

Miguel Angel Gallegos Rodriguez, 30 años

En IMSS Ixtlán del Río se reportó a:

Juan Manuel Milán Garcia, 30 años ⁃Regina Dannae Milán Rodríguez, 12 años

Kimberly Romina Milán Rodriguez, 12 años

Y sin dato de hospital se hallan:

Rosa Isela Núñez Flores, 28 años ⁃Dana Soffa Núñez, 4 años

Sidney Milandros Rodriguez, 7 años

"Se hace un Ilamado a familiares de personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente, para que acudan a las instalaciones de Servicios Periciales con sede en Tepic, para los trámites correspondientes", dijo el Gobierno de Nayarit.

De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal de Nayarit, el Gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Tlaquepaque, se brindará todo el apoyo a las familias para que puedan realizar los traslados correspondientes, además de que se pagarán los procesos funerarios.

"La Fiscalía General del Estado continuará informando de manera puntual conforme se disponga de datos oficiales actualizados", finalizó el gobierno de Nayarit.

El percance se registró este viernes alrededor de las 9:30 horas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. En el punto la unidad de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica, cayendo a un barranco. La misma transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.