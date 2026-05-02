Sábado, 02 de Mayo 2026

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Esta es la lista de heridos atendidos en los distintos hospitales de Jalisco y Nayarit tras volcadura

El Gobierno de Nayarit informó que el número de lesionados aumentó, y proporcionó información sobre los hospitales donde están siendo atendidos

Por: Rubí Bobadilla

El percance se registró este viernes alrededor de las 9:30 horas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. CORTESÍA/Gobierno de Nayarit

El percance se registró este viernes alrededor de las 9:30 horas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. CORTESÍA/Gobierno de Nayarit

Luego de la volcadura de un camión turístico particular que se dirigía a Nayarit, y donde viajaban decenas de personas originarias de Jalisco, el Gobierno de Nayarit ha dado a conocer la lista de lesionados por hospital en el que son atendidos.

A través de un comunicado informó que "la lista de lesionados aumentó", según el seguimiento a la información previamente emitida, y como parte del trabajo de investigación de la Fiscalia General del Estado.

De acuerdo con los reportes más recientes, las personas lesionadas se encuentran recibienda atención médica en distintos nosocomios.

Del IMSS de Amatlán de Cañas se trasladó a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a: 

  • María de Jesús Navarro Herrera, 42 años 
  • Andrės Rodriguez Gutiérrez, 39 años
  • Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años 
  • Saúl Rios Estrada, 23 años 
  • Diego Armando Gallegos Rodríguez, 23 años 
  • Camila Giseel Alcalá Reyes, 13 años ⁃María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 32 años 
  • María Guadalupe Gallegos Rodriguez, 32 años 
  • Alexandra Guadalupe Millán Gallegos, 16 años 
  • María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, 47 años 
  • Iker Rolando Rodríguez Navarro, 8 años 
  • Juan Pablo Rodriguez Núñez, 10 años 
  • Rodrigo Rodríguez Núñez, 9 años
  • Jesús Villa Quiroz, 43 años 
  • Rodrigo Rodriguez Gutiérrez, 38 años

En el ISSSTE de Tepic se encuentran

  • Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda 12 años (dlado de alta) 
  • Ruth Selene Ocegueda Mejía, 45 años
CORTESÍA/Gobierno de Nayarit

En el IMSS de Tala, en Jalisco, se encuentran: 

  • Cinthia Guadalupe Rosas Murillo 
  • Alberto Jaciel Villa Citlall Monserrat ⁃ Derek Uriel Hernández 
  • Jonathan Uriel Hernández Corona, 28 años 
  • Valeria Núñez Flores, 22 años

Al Hospital de Magdalena, en Jalisco se trasladó a: 

  • Luz Elena Ceja Mendoza 
  • Miguel Angel Gallegos Rodriguez, 30 años

En IMSS Ixtlán del Río se reportó a:

  • Juan Manuel Milán Garcia, 30 años ⁃Regina Dannae Milán Rodríguez, 12 años 
  • Kimberly Romina Milán Rodriguez, 12 años

Y sin dato de hospital se hallan: 

  • Rosa Isela Núñez Flores, 28 años ⁃Dana Soffa Núñez, 4 años 
  • Sidney Milandros Rodriguez, 7 años

"Se hace un Ilamado a familiares de personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente, para que acudan a las instalaciones de Servicios Periciales con sede en Tepic, para los trámites correspondientes", dijo el Gobierno de Nayarit.

De acuerdo con lo informado por el gobierno estatal de Nayarit, el Gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Tlaquepaque, se brindará todo el apoyo a las familias para que puedan realizar los traslados correspondientes, además de que se pagarán los procesos funerarios.

"La Fiscalía General del Estado continuará informando de manera puntual conforme se disponga de datos oficiales actualizados", finalizó el gobierno de Nayarit.

El percance se registró este viernes alrededor de las 9:30 horas, a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. En el punto la unidad de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica, cayendo a un barranco. La misma transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

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