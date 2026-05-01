Víctimas de volcadura en Nayarit eran originarias de Tlaquepaque

La tarde de este viernes, la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, compartió una publicación en la que lamentó la volcadura registrada esta mañana en Amatlán de Cañas, Nayarit, en la cual perdieron la vida 11 personas hasta el último corte ofrecido por las autoridades.

En ella, la alcaldesa dio a conocer que las víctimas, quienes viajaban en el autobús turístico, eran originarias de Tlaquepaque, particularmente de la colonia del Cerro del Cuatro.

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"Con mucho pesar, recibí la noticia del accidente acontecido en Nayarit, cuando un grupo de personas, principalmente vecinas del Cerro del Cuatro de Tlaquepaque, se dirigían a un sitio recreativo", manifestó Laura Imelda, también dando el pésame a las familias.

Autoridades confirman origen de las víctimas y brindan apoyo a familiares

Ante ello, dijo, será a través del DIF municipal que se dé el acompañamiento a las familias de las víctimas que lleguen a requerir, dijo la presidenta municipal.

Por su parte, el Gobierno de Nayarit informó que, en coordinación con el Gobierno de Jalisco, se activó la atención integral a las víctimas, y que las personas lesionadas ya fueron trasladadas a distintos hospitales de Jalisco y Tepic.

"Desde el primer momento, se activaron los protocolos de atención y coordinación interinstitucional a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), con la participación de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno: Protección Civil, Cruz Roja, corporaciones de seguridad municipal y estatal, así como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Las labores continúan en coordinación con autoridades del estado de Jalisco, ya que la unidad salió la mañana de este viernes de Tlaquepaque", dijo la autoridad nayarita.

Añadió, de acuerdo con el reporte preliminar, que en la unidad viajaban 41 personas: 11 fallecieron y 32 resultaron lesionadas. Seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente y cinco más en el hospital de Amatlán de Cañas.

Actualmente, 18 personas ya se encuentran en hospitales del Estado de Jalisco y dos más fueron trasladadas al ISSSTE La Cantera, en Tepic. Una persona en estado grave fue trasladada por CRUM Nayarit a Tala, Jalisco.

"Al momento, no se reportan personas lesionadas hospitalizadas en Amatlán de Cañas; únicamente permanecen en esa localidad los cuerpos de las cinco personas fallecidas en el hospital, en proceso de atención por la Fiscalía General de Nayarit", señaló la autoridad vecina.

"Por instrucción del Gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, el Gobierno de Nayarit ha dispuesto todo el respaldo institucional para las familias de las personas fallecidas, incluyendo la cobertura de gastos funerarios a través del Sistema DIF Nayarit, así como acompañamiento integral en este momento", añadió el gobierno nayarita.

De la misma forma, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, refirió que los gastos fúnebres que puedan resultar, así como los traslados que se puedan requerir, correrán a cargo del Gobierno de Jalisco.

Las labores de identificación continúan por parte de personal ministerial, peritos y Agentes de Investigación Criminal, por lo que la información se actualizará conforme se disponga de datos oficiales.

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Las personas lesionadas son originarias de Tlaquepaque, El Salto y Guadalajara, Jalisco, finalizó el Gobierno de Nayarit.

Identifican a cinco de las víctimas

De acuerdo con el Gobierno de Nayarit, de las 11 personas fallecidas, hasta el momento ya han sido identificadas cinco , siendo estas:

Alejandro Lozano Morales, de aproximadamente 47 años de edad

Paola Núñez Flores, de aproximadamente 33 años de edad.

Martha Gutiérrez, de aproximadamente 62 años de edad

Margarita Gutiérrez Villegas

Mario Reyna Chávez

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