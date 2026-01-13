Hasta esta mañana suman ya más de 100 mil registros de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, que permitirá a los usuarios pagar en 11 pesos la tarifa de transporte público en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

Este lunes inició el prerregistro para obtener la tarjeta que, además de la tarifa preferencial, permitirá obtener acceso al seguro médico, recibir otros apoyos del gobierno, suscribirse al sistema de Mi Bici, ingresar y retirar dinero, recibir remesas, e inclusive hasta pagar servicios y realizar compras en línea.

"Yo quiero agradecer y reconocer la confianza de la ciudadanía, nosotros estábamos esperando alrededor de 25 mil registros diarios, en 24 horas tenemos ya 100 mil registros, eso muestra el interés de las personas por acceder a este tipo de tarjeta y la tarifa preferencial del transporte público".

El mandatario reconoció que el sistema tuvo saturaciones en el primer día, provocando fallas como el avance en el registro y la carga de datos era lenta; sin embargo, dijo que era natural ante la gran demanda.

"Nosotros esperábamos 25 mil inscripciones diarias, hemos tenido 100 mil cuatro veces más de lo esperado, es normal que exista saturación del propio sistema, se tiene que ir nivelando el propio sistema y poco a poco se tiene que ir normalizando", añadió.

Asimismo, dio a conocer que han acordado con la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, la instalación de módulos para la entrega de tarjetas única a estudiantes en diferentes centros universitarios.

Es muy probable que se instalen módulos en el CUCBA, otro más en el CUCEA y el CUCSH y otro más en el Centro Universitario de la Ciénega.

“Muchas veces estudiantes del Centro Universitario de la Ciénega vienen a la zona metropolitana para hacer algún trámite y alguna gestión y ellos también deben tener acceso a la tarifa preferencial del transporte”.

Finalmente, dijo que no habrá límites en el número de viajes para los estudiantes en la tarifa de cinco pesos, es decir, pueden realizar los viajes que quieran en un solo día.

AO

