El Comité Organizador de Guadalajara (Comité GDL 26) anunció la incorporación de Bosque Urbano de Extra A.C. como aliado en las acciones de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La colaboración permitirá impulsar iniciativas orientadas a acercar información de interés público relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como promover la participación de distintos sectores de la sociedad en torno a este acontecimiento internacional.

Fundada en 2005, Bosque Urbano de Extra A.C. es una organización dedicada a la reforestación urbana, la adopción de árboles, la educación ambiental y la promoción de acciones para mejorar la calidad ambiental en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La suma de aliados provenientes de distintos sectores contribuye a fortalecer la construcción de una agenda colaborativa rumbo a la justa mundialista, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional.

El Comité GDL 26 mantiene su compromiso de generar espacios de colaboración con organismos, asociaciones e instituciones que compartan el interés de contribuir al desarrollo exitoso de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Guadalajara y a la construcción de un legado positivo para la ciudad y su población.

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OB

