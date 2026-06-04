El transporte público en Guadalajara se expande con su nueva Línea 5 del sistema de electromovilidad que arranca operaciones este 4 de junio. Sus tres rutas troncales conectan la ciudad con el Aeropuerto de Guadalajara. Descubre los horarios, estaciones, transbordos y los días de servicio gratuito.

El gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, inaugura este jueves el nuevo corredor de transporte masivo . Este ambicioso proyecto busca ofrecer una alternativa eficiente al intenso tráfico vehicular, beneficiando a miles de usuarios, trabajadores y turistas que viajan a la terminal aérea todos los días.

Rutas y destinos principales

El sistema cuenta con tres derroteros diseñados para cubrir distintas zonas de alta afluencia. La primera ruta (Troncal 1) conecta de forma directa con la estación Chapalita Inn, la segunda (Troncal 2) llega hasta el emblemático Parque Agua Azul y la tercera (Troncal 3) finaliza su recorrido en las instalaciones de la Expo Guadalajara, facilitando los viajes de negocios.

A lo largo de sus 32 kilómetros de extensión, el trayecto abarca nueve estaciones ubicadas sobre la Carretera a Chapala. Los pasajeros pueden realizar un trasbordo ágil hacia el sistema Mi Macro Periférico al descender en la estación Carretera a Chapala, optimizando sus trayectos diarios por la ciudad.

Frecuencias de paso y unidades

Las modernas unidades cero emisiones pasarán cada cinco minutos en el corredor principal para agilizar el flujo constante de personas. Para los ramales específicos que van hacia el centro y otros puntos de alta demanda, el tiempo de espera estimado es de 15 minutos entre cada autobús, asegurando un servicio continuo.

Para atender a los viajeros de los primeros vuelos matutinos, el servicio regular operará desde las 03:30 de la madrugada , cubriendo las necesidades de los madrugadores. La última salida está programada a las 22:30 horas , garantizando un regreso seguro por la noche para quienes laboran en la zona o llegan en vuelos tardíos.

Días de servicio gratuito

Durante los primeros cuatro días de operación, del 4 al 7 de junio, el acceso será gratuito para todos los usuarios que deseen conocer el recorrido. En este periodo de prueba y adaptación, los autobuses circularán en un horario especial, comenzando a las 06:00 y terminando a las 22:00 horas.

Esta magna obra reduce los tiempos de traslado hasta en un 60 % en uno de los accesos más saturados de la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF