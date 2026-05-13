El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que las condiciones atmosféricas en el occidente del país tendrán modificaciones durante las próximas horas. La interacción directa del Frente Frío 50 con diversos canales de baja presión generará un ambiente sumamente inestable, provocando chubascos tormentosos y lluvias fuertes en diversas zonas del estado de Jalisco.

La mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima muy agradable de 18°C, pero el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una máxima sofocante de 34°C poco después del mediodía, sensación térmica que será intensificada drásticamente por los altos niveles de humedad acumulada.

A esta hora lloverá mañana, 14 de mayo, en Guadalajara y su zona metropolitana

Según los datos analizados por la cadena de Meteored, la mayor probabilidad de precipitación —con posibilidad de cubrir el 80% de la región y de llegar a los 6.6 mm— se concentrará durante la tarde y noche, comenzando a registrarse de forma aislada a partir de las 17:00 horas en varias colonias.

Se espera que estas lluvias se intensifiquen hacia las 18:00 horas en distintos puntos cardinales de la ciudad. Estas precipitaciones no llegarán solas a la capital, ya que el pronóstico oficial advierte sobre la alta posibilidad de caída de granizo y rachas de viento sostenidas de entre 15 y 20 kilómetros por hora, condiciones que refrescarán el ambiente nocturno.

Recomendaciones clave para el clima de este jueves

El impacto de estas lluvias en la movilidad urbana podría afectar al tránsito en arterias como la Avenida López Mateos, la Calzada Lázaro Cárdenas y el Anillo Periférico. Las autoridades locales de Protección Civil recomiendan a todos los conductores reducir la velocidad.

Ante este panorama de calor sofocante seguido de fuertes tormentas, la mejor estrategia diaria es vestir ropa ligera de colores claros por la mañana y llevar un impermeable o paraguas resistente para la tarde. No olvides aplicar abundante protector solar si sales de casa antes de las 16:00 horas, pues la radiación ultravioleta se mantendrá en niveles perjudiciales para la salud.

Recuerda que el clima tapatío es necio y caprichoso. Te invitamos a mantenerte siempre bien informado a través de las actualizaciones constantes y verificadas de esta casa editorial.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN y Meteored.

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AO