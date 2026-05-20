El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 20 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Las Pintas.

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El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Las Pintas. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Atemajac con 11 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 11 puntos IMECA Buena Country 69 puntos IMECA Buena Oblatos 12 puntos IMECA Buena Tlaquepaque 69 puntos IMECA Aceptable Águilas 60 puntos IMECA Buena Las Pintas 92 puntos IMECA Mala Miravalle 71 puntos IMECA Buena Santa Margarita 48 puntos IMECA Buena Loma Dorada 78 puntos IMECA Buena Santa Fe 71 puntos IMECA Aceptable Centro 70 puntos IMECA Buena Vallarta 74 puntos IMECA Aceptable Santa Anita 77 puntos IMECA Buena

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¿Hay contingencia hoy 20 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este miércoles 20 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Atemajac y Oblatos; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 92 puntos IMECA en Las Pintas.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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