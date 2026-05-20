¿Estás a un paso de convertirte en león pero temes arruinarlo en la puerta? Conocer los objetos prohibidos para tu examen de admisión a la Universidad de Guadalajara (UdeG) del próximo sábado 23 de mayo para Centros Universitarios, correspondiente al calendario 2026-B , es esencial para evitar que te nieguen el acceso. ¡Asegura tu lugar y descubre qué dejar en casa!

Miles de aspirantes en Jalisco se preparan con gran entusiasmo para presentar su esperada prueba de ingreso a la UdeG durante esta jornada de evaluación, sin embargo, muchos estudiantes olvidan que el filtro más estricto no se encuentra en las complejas preguntas, sino en la misma entrada de los Centros Universitarios. Conocer las reglas del juego es el primer gran paso para asegurar tu éxito y evitar sorpresas desagradables.

¿Qué objetos están estrictamente prohibidos para realizar el examen de admisión de la UdeG?

Para mantener la equidad, la transparencia y el orden durante la aplicación, las autoridades universitarias son sumamente claras sobre lo que NO puedes ingresar al salón de clases.

Si los aplicadores o el personal de Control Escolar te sorprenden con alguno de estos artículos no permitidos, podrían anular tu participación de forma inmediata, por ellos es fundamental que revises tus bolsillos antes de salir de casa, pues un simple descuido podría echar por la borda tu preparación.

Por regla general, olvídate de llevar calculadoras, hojas de papel extra, apuntes, formularios o diccionarios, ya que todo el conocimiento debe provenir exclusivamente de tu mente y razonamiento.

Además, el uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes, audífonos o cualquier otro dispositivo electrónico está completamente restringido desde que cruzas la puerta.

No puedes ingresar con mochila.

No puedes utilizar gorra.

Tampoco intentes ingresar con snacks, dulces o bebidas para calmar los nervios de último minuto, pues comer, beber o fumar dentro de las instalaciones universitarias está estrictamente prohibido durante la prueba.

Sabemos que el proceso puede ser largo y agotador, por lo que lo más inteligente es ir muy bien desayunado desde casa. Opta por alimentos ligeros pero nutritivos que te brinden la energía necesaria para mantener la concentración al máximo.

Lo que SÍ debes llevar obligatoriamente a tu sede

Ahora que ya tienes muy claro qué cosas debes dejar guardadas en tu habitación, es el momento perfecto para prepararte con los artículos que literalmente te abrirán las puertas.

Tu Solicitud de Ingreso impresa y una identificación oficial (INE o credencial escolar) son tu pase de entrada indiscutible. Sin estos valiosos documentos, el personal de seguridad simplemente no te permitirá acceder a las aulas, sin importar cuánto insistas o qué tan temprano llegues.

En cuanto a tus herramientas de trabajo para rellenar los alvéolos de la hoja de respuestas, la regla de la universidad es bastante simple y directa.

Únicamente necesitas llevar contigo un lápiz del número 2, un borrador que no manche el papel y un sacapuntas en buen estado.

Te sugerimos preparar este pequeño pero poderoso kit desde la noche anterior para evitar los clásicos contratiempos matutinos y reducir la ansiedad.

Tips rápidos para triunfar en tu examen de admisión

Queremos que tu única preocupación sea demostrar todo lo que has aprendido, el camino hacia una carrera universitaria es una aventura emocionante que merece ser vivida con alegría y optimismo, no con angustia, por ello, hemos recopilado una serie de recomendaciones prácticas que te ayudarán a dominar la situación como todo un experto y a proyectar gran seguridad.

Verifica tu sede: Revisa tu solicitud para confirmar el lugar, edificio y horario exacto de tu cita.

Llega con anticipación: El tráfico matutino puede ser un dolor de cabeza.

Viste ropa cómoda: Usa prendas en capas para adaptarte fácilmente a los cambios de clima dentro del salón.

Descansa bien: Duerme al menos ocho horas la noche previa para que tu mente esté fresca y alerta.

Confía en ti: Respira profundo, lee cada pregunta con calma y ¡mucho éxito en esta nueva etapa!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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