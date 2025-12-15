El domingo 15 de diciembre, Toluca levantó la copa del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego del partido de Final de Vuelta contra Tigres , que dio como resultado global 9-8 definido en penales en favor de los Diablos Rojos.

Luego de este triunfo, los nombres de Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, y David Faitelson, comentarista deportivo, se han vuelto tendencia en redes sociales luego del encontronazo que tuvieron en la zona de vestidores .

Esta discusión entre ambos personajes surgió luego de que Faitelso hiciera público su descontento sobre la decisión del "Turco" de enviar a la banca a Hugo González tras su error en el partido de Ida.

" Luis García va como titular esta noche por el Toluca… No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González… ", escribió en sus redes David Faitelson.

La discusión que encendió el Volcán

Con el trofeo de ganador, Antonio Mohamed tuvo en un choque de opiniones con David Faitelson. Las imágenes de ambas discusiones llegaron a las redes sociales, plataformas en las que ya hubo respuesta de Faitelson, quien en su cuenta de X se lanzó contra el comportamiento de Mohamed y aseguró que no tuvo educación.

" Cuando uno arriesga con un punto de vista, puede que los ánimos suban de tono. Me da mucha pena que el entrenador campeón del futbol mexicano y uno de los mejores de la historia se haya portado tan majadero, altanero y maleducado con un periodista que dio un punto de vista y que se puede equivocar o no. Lo hizo, además, bajo la complacencia de la directiva del Toluca que estaba a solo unos metros… ", escribió.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver al estratega argentino encarar al comunicador de Televisa, reclamar y hacer algunas señales con las manos, mismas que se hicieron virales.

Mohamed se hizo de palabras con Faitelson pic.twitter.com/3zqyF1eQ5Z— Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) December 15, 2025

La crítica de Faitelson continuó en otra publicación en la que añadió que recibió insultos y fue amenazado con ser agredido físicamente.

" Lo único que hizo Antonio Mohamed fue confirmarme que, por momentos, pierde la ética y la moral… Lo hizo con su decisión de 'castigar' a Hugo González y lo vuelve a hacer cuando, con un puro encendido, me ve a los ojos y me amenaza con darme un cabezazo, me dice que soy 'una m...' y me advierte que no dará entrevistas a Televisa mientras no me manden a mí a la m… Gran entrenador, sí, y tan primitivo como un 'barra brava' ".

Además de ese enfrentamiento con David Faitelson, Mohamed también sostuvo una discusión con Mauricio Ymay, otro de los conductores estelares de la cadena, lo que provocó una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF