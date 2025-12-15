Lunes, 15 de Diciembre 2025

Muerte de Rob Reiner: quién es Nick, el hijo y principal acusado de asesinar al director de cine

Te compartimos el perfil de Nick, quien sería el principal sospechoso del doble asesinato de Rob y Michelle Reiner, sus padres

Nick, segundo hijo del matrimonio entre Rob y Michelle Reiner, atravesó por múltiples internaciones en centros de rehabilitación. X / @thelastshow

People, la revista de renombre de Estados Unidos, aseguró el doble homicidio del director y actor Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, su esposa, fue a manos de Nick Reiner, de 32 años, hijo mediano de la pareja

El 14 de diciembre, se reportó el que sería el doble homicidio del director y la fotógrafa en su domicilio de Brentwood, con heridas compatibles con un acuchillamiento.

Mientras que People aseveró que Nick Reiner fue el culpable del crimen luego de publicar que algunos miembros de la familia señalaron al joven como el principal sospechoso, otros medios locales se limitan a indicar que la policía local está interrogando a un familiar cercano en su investigación por aparente homicidio.

Por su parte, el diario Los Angeles Times afirmó que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en el domicilio de la pareja no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15:30 horas, tiempo local, y para cuando llegaron se encontraron los cuerpos del también productor, de 78 años, y de la fotógrafa, de 68.

¿Quién es Nick Reinor?

Nick Reiner nació en 1993. El hijo del legendario director y actor, y de la fotógrafa y productora, famosos y reconocidos en Hollywood por sus producciones artísticas, estuvo siempre rodeado por el mundo del cine y la televisión.

Sin embargo, es bien sabido que su vida personal estuvo marcada por las adicciones y sus intentos por dejar las sustancias adictivas. En entrevistas, Nick admitió haber comenzado a consumir drogas y alcohol desde los 15 años.

El joven, segundo hijo del matrimonio entre Rob y Michelle, atravesó por múltiples internaciones en centros de rehabilitación, incluso, estuvo en situación de calle mientras intentaba recuperarse.

La experiencia de vida de Nick fue, posteriormente, plasmada en la película Being Charlie (2015). La cinta, escrita por él y dirigida por Rob Reiner, abordó el mundo de las adicciones y algunas críticas afirmaron que el trabajo fue un reflejo directo de la vida de Nick y su familia durante esta dura etapa

Con información de EFE.

