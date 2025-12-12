El Sistema de Tren Eléctrico (Siteur) trabaja ya en los últimos detalles, necesarios para poner en marcha la Línea 4 del Tren Ligero el próximo lunes, y recibir a las y los usuarios en su primer semana gratuita.

En su recorrido de pruebas, emprendido de Las Juntas a Tlajomulco Centro, los trabajadores terminan de soldar estructuras, revisar las terminales de cobro del pasaje y colocar en sus instalaciones los mapas que mostrarán las ocho estaciones que compondrán esta nueva línea de tren, y que moverán a 106 mil personas en el sistema completo, incluyendo sus cinco rutas alimentadoras.

Los mapas también muestran las conexiones que alcanzará la Línea 05, tanto con las alimentadoras, como con el resto del sistema de transporte público.

"Ya estamos en las últimas pruebas, prácticamente ajustando detalles, sobre todo en los tiempos de recorrido, para mostrar intervalos de paso, y obviamente afinando los últimos detalles, sobre todo en accesos, y limpiando la última parte de la vía; prácticamente 'embelleciendo', podríamos decir, toda las estaciones para que ya el próximo lunes arranquemos con la operación propiamente de esta nueva Línea", explicó Amilcar López, director del Siteur.

Los conductores de los vagones corroboran que no exista ni la más mínima falla del sistema, desde la apertura y cierre de puertas hasta el sistema de frenado, analizando cada parte del recorrido que al día de hoy, ya conocen a la perfección. Algunos de los trenes todavía tienen los plásticos protectores como señal de espera de las y los usuarios, listos para ser estrenados oficialmente.

En una primera etapa la Línea 4 del Tren Ligero correrá con ocho trenes a una frecuencia de paso de nueve minutos aunque, explicó el titular del Siteur, se tienen cuatro trenes más para irlos incluyendo a los recorridos y poder acortar la frecuencia a siete minutos, según se necesite en su primer semana de operaciones, que será gratuita.

Debido a que el tren corre a nivel calle, siendo la única línea sin variaciones, el Siteur también supervisa la operación de las vías de tráfico terrestre en sus alrededores, para dar preferencia de paso al tren durante su recorrido, en esta primera etapa, de forma manual.

"Esta es una línea que se adapta mucho a las condiciones, digamos, del sur de sur de la ciudad. Tenemos cinco cruces a nivel, los cuales presentan señalización con bandereros y con barreras, por ahora, manuales, y posteriormente serán barreras automáticas como en Línea 1. Ahora comenzaremos a operar así en lo que terminamos la instalación de todo lo que configura óptica, situación que no afecta para nada la operación ni temas de seguridad del sistema", comentó Amilcar López.

La Línea 4 comenzará operaciones a partir de las 13:00 horas del lunes

Amilcar López explicó que el acto protocolario de inauguración se llevará a cabo el día lunes por la mañana, sin embargo, las personas usuarias podrán utilizarlo hasta las 13:00 horas, una vez alineado el sistema.

"A partir de la una de la tarde, conforme vayan avanzando los primeros trenes, se seguirán abriendo las estaciones. Y es importante recordar a la ciudadanía que cerraremos operaciones a las 9 de la noche durante esta primera semana. Es decir, tendremos a partir del martes un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche, y esto se va a ir ajustando conforme vayamos continuando la operación en la segunda semana. Los horarios los vamos a estar adaptando durante estos 15 días", explicó Amilcar Lopez.

A partir del 01 de enero, dijo, la intención es que el horario oficial de operaciones sea de las 4:30 horas a las 10 de la noche.

"En las redes sociales se estará avisando del tema de los horarios, a través de Facebook, X, Telegram e Instagram, en @SITEURJAL", añadió.

De Tlaquepaque a Tlajomulco en 35 minutos

Así continúan los trabajos en cada una de las ocho estaciones a lo largo de su recorrido, siendo la estación Las Juntas, unicada en la colonia que lleva el mismo nombre, un punto clave de interconexión con el sistema Peribús, que a su vez, conectará los traslados con el Tren Ligero, pudiendo así acceder a las tres líneas previas. Entre las estaciones destacan puntos estratégicos como Concepción del Valle, Lomas del Sur y la terminal en Tlajomulco Centro.

Se espera que en pocos meses pueda conectar directamente con el Macrobús, en la Calzada. Mientras tanto lo estará haciendo también con rutas alimentadoras.

De esta forma la construcción de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero avanza como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), buscando transformar la movilidad en el corredor sur que conecta Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga.

Utilizando gran parte del derecho de vía ferroviario existente, la L4 se extiende a lo largo de 21 kilómetros, con el compromiso de convertirse en un servicio de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de los municipios por donde corre su tramo, dándoles más conectividad con el Área Metropolitana de Guadalajara.

La obra civil de este nuevo sistema de transporte inició formalmente en mayo de 2022, ejecutada por el Consorcio del Tren Ligero Línea y Mota-Engil, con una inversión prevista de nueve mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de financiamiento mixto (federal, estatal y capital privado).

La Línea 4 del Tren Ligero se constituye como un sistema de doble vía férrea electrificada y totalmente superficial, que recorrerá desde Las Juntas, en Tlaquepaque, hasta Tlajomulco Centro, en un tiempo de 35 minutos, con unidades que alcanzarán una velocidad máxima de 80 km/h.

Se espera que, una vez en plena operación, la L4 movilice a entre 106 mil y 116 mil pasajeros diariamente, impactando positivamente a miles de residentes que actualmente dependen de la carretera o transporte colectivo menos eficiente.

Alimentadoras de la L4

A01 Origen: Tlajomulco Centro Destino: Plaza Principal

A02: Origen: Tlajomulco Centro Destino: Fracc. Renaceres

A03: Origen: Concepción del Valle Destino: Chulavista

A04: Origen: Real del Valle Destino: Arvento

A05: Origen: Jalisco 200 Años Destino: Dos Templos (Centro)

