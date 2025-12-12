FBI especializa a la Policía de Jalisco en detectar y neutralizar amenazas de alto impacto

La División de Inteligencia Criminal del FBI de Estados Unidos capacitó a oficiales de la Secretaría de Seguridad Jalisco y de otras corporaciones federales y municipales en manejo de evidencia, así como en detección y neutralización de amenazas de alto impacto, como parte de la relación bilateral entre ambas naciones.

La actualización de cara a la Copa Mundial FIFA 2026 fue impartida a 29 policías estatales, personal de Defensa, Marina, Guardia Nacional y municipales de las comisarías de Guadalajara y Zapopan.

"Las y los invito a trasladar la enseñanza a su labor diaria. Su conocimiento y su profesionalismo serán esenciales para la seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial FIFA 2026 y, más importante aún, para servir a las y los jaliscienses", destacó Juan Pablo Hernández González.

"Agradecemos al personal de la División de Inteligencia Criminal del FBI, a la Cónsul General, Amy Scanlon, y al Gobierno de los Estados Unidos por colaborar y trabajar en equipo con Jalisco".

Por su parte, el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, expresó que este programa prepara a los oficiales para los retos por venir.

"Este programa representa no solo el cierre de una etapa formativa, sino un paso firme en la construcción de capacidades que necesitamos para enfrentar los retos de seguridad actuales y futuros".

"Uno de los objetivos de este curso fue fortalecer la colaboración entre nuestras dependencias, espero que lo hayamos logrado durante estas dos semanas y espero con gusto nuestras futuras colaboraciones", externó, por su parte, Ryan Demmon, agregado jurídico del FBI.

Apenas en noviembre, la Policía de Jalisco también recibió de parte de la Policía Nacional Francesa la capacitación "Gestión Democrática de Multitudes durante Manifestaciones y Grandes Acontecimientos Deportivos".

