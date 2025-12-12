Viernes, 12 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones detendrán sus recorridos este domingo 14 de diciembre en Zapopan

¡Toma nota! Este domingo habrá una carrera deportiva en el municipio que afectará los derroteros del transporte público

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

Te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 14 de diciembre algunas rutas de camiones se detendrán y otras modificarán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en Zapopan, con motivo de una carrera deportiva. 

Por dicho evento se cerrará la Avenida Juan Pablo II, Avenida Manuel Ávila Camacho, Avenida Hidalgo y Javier Mina.

Lee también: Ultiman detalles previo al arranque de la Línea 4 del Tren Ligero

Rutas que modificarán sus derroteros: 

T08 Américas, C72, C73, C84, C85 dos vías, T16B-C06 La Magdalena, T16B-C07 Vistas y T16B-C08 Piedrera y 04 de la Ruta López Mateos.  

Rutas que detendrán sus recorridos: 

C81, C82, C85, C121-A, C136, T08-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B, T16B-1 y T16B-C01.

 CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco
CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Te recomendamos: Fieles piden por su salud y familia a la Guadalupana

Consulta las redes de la Setran para conocer actualizaciones del transporte

Si quieres conocer la última información en materia de transporte y seguridad vial en el Estado de Jalisco, te recomendamos mantenerte informado a través de las redes sociales de la Secretaría de Transporte:

  • En Facebook como @SecretariadeTransporteJal
  • En X como @TransporteJal

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones