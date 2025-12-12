La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 14 de diciembre algunas rutas de camiones se detendrán y otras modificarán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en Zapopan, con motivo de una carrera deportiva.

Por dicho evento se cerrará la Avenida Juan Pablo II, Avenida Manuel Ávila Camacho, Avenida Hidalgo y Javier Mina.

Rutas que modificarán sus derroteros:

T08 Américas, C72, C73, C84, C85 dos vías, T16B-C06 La Magdalena, T16B-C07 Vistas y T16B-C08 Piedrera y 04 de la Ruta López Mateos.

Rutas que detendrán sus recorridos:

C81, C82, C85, C121-A, C136, T08-C01, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B, T16B-1 y T16B-C01.

