La Línea 4 del Tren Ligero está cada día más cerca y esto debes saber de los horarios

Habitantes de Tlajomulco y de toda la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara se preparan para la esperada inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero, cuya ruta se ha convertido en uno de los proyectos de movilidad más importantes de Jalisco.

De acuerdo con autoridades estatales, la Línea 4 comenzará a operar el 15 de diciembre y contará con ocho estaciones, distribuidas estratégicamente a lo largo de 21 kilómetros, que conectan desde Las Juntas hasta Tlajomulco Centro.

Te puede interesar: Alistan inicio de la línea 4 del Tren Ligero

Con esta nueva infraestructura se espera reducir de forma considerable el tráfico y los tiempos de traslado , ya que actualmente los recorridos pueden alcanzar hasta 90 minutos, mientras que el trayecto completo de la Línea 4 se estima en un máximo de 38 minutos.

¿En qué horarios comenzará a funcionar la Línea 4 del Tren Ligero?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara (SITEUR) informó que, durante su primera etapa de operación, la Línea 4 funcionará con un horario especial de 7:00 a 19:00 horas.

No obstante, una vez iniciado 2026, el horario se ampliará de manera progresiva hasta igualarse con el esquema regular del sistema, que opera aproximadamente de 4:30 a 22:00 horas.

Además, el Gobierno de Jalisco detalló que del 15 al 31 de diciembre el servicio será gratuito, con el objetivo de facilitar la adaptación de los usuarios y que puedan familiarizarse con el funcionamiento del nuevo sistema de transporte.

¿Cuánto costará el pasaje de la Línea 4?

Concluido el periodo gratuito, el cobro del pasaje comenzará a partir del 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, todos los usuarios deberán pagar su boleto para utilizar el servicio.

De acuerdo con las autoridades correspondientes, la tarifa será la misma que rige en el resto del sistema SITEUR, con un costo de 9.50 pesos mexicanos por viaje.

¿Qué medidas de seguridad y operación se implementarán?

Tanto SITEUR como el Gobierno de Jalisco señalaron que, para garantizar la seguridad de los usuarios y supervisar el correcto funcionamiento de las estaciones, se desplegará un operativo especial integrado por personal del tren y de Protección Civil.

Este equipo estará disponible para atender dudas, orientar a los pasajeros y r esolver cualquier incidente que pueda surgir durante los primeros días de operación.

Asimismo, la Línea 4 se integrará de manera directa con otros sistemas de transporte, como Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, lo que permitirá realizar transbordos seguros y eficientes, reduciendo tiempos y mejorando la experiencia de viaje.

Con esta obra, el Gobierno de Jalisco busca atender el problema de movilidad que afecta a la zona sur del Área Metropolitana de Guadalajara, beneficiando a más de 100 mil usuarios diarios, según estimaciones oficiales.

Impacto urbano y beneficios a largo plazo

Además, la Línea 4 está planteada como un eje de desarrollo urbano, al conectar zonas educativas, áreas habitacionales y centros de servicios , lo que impulsará la actividad económica y contribuirá a mejorar la calidad de vida en Tlajomulco.

También puedes leer: Entregan más camiones para aumentar la frecuencia de paso del transporte público

La puesta en marcha de la Línea 4 del Tren Ligero representa un avance clave para la modernización del transporte público en Jalisco, al ofrecer traslados más rápidos, seguros y accesibles.

Con beneficios que van más allá de la movilidad, este proyecto apunta a transformar la dinámica urbana y social de la zona sur de la ciudad, marcando un nuevo capítulo en la forma de moverse y vivir en el Área Metropolitana de Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP