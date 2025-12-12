Viernes, 12 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Reconocen a destacados empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara

En la gala “Noche de Empresarios” se reconoció el talento y trayectoria de sus delegaciones

Por: Jorge Velazco

Los reconocimientos entregados fueron: Joven Empresario, Empresario Resiliente, Empresario del Año, Empresaria del Año, Trayectoria Empresarial y Legado Empresarial. CORTESÍA

Los reconocimientos entregados fueron: Joven Empresario, Empresario Resiliente, Empresario del Año, Empresaria del Año, Trayectoria Empresarial y Legado Empresarial. CORTESÍA

La Cámara de Comercio de Guadalajara celebró la “Noche de Empresarios”, una gala dedicada a reconocer el esfuerzo, la innovación y la trayectoria de los miembros más destacados de sus distintas delegaciones.

El evento se llevó a cabo en el restaurante Alma Jalisco, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, donde se entregaron los reconocimientos Joven Empresario, Empresario Resiliente, Empresario del Año, Empresaria del Año, Trayectoria Empresarial y Legado Empresarial.

En representación de la Delegación Centro Histórico, Luis Larios Orozco, propietario del Origen 438 Luxury Boutique Hotel, fue distinguido como Empresario del Año. 

LEE: Jalisco otorga prórroga de tres meses para la sustitución gratuita de placas

El galardón Joven Empresario fue para José Michel Alatorre, de la empresa Calle y Número, mientras que Luis Tamayo Dávalos recibió el reconocimiento como Empresario Resiliente. 

Por su parte, José Guadalupe Mendoza Aguirre, integrante del consejo del Hotel de Mendoza, fue honrado con el premio a la Trayectoria Empresarial. 

Durante la ceremonia también se otorgaron reconocimientos a empresarios de las delegaciones Tlajomulco de Zúñiga, El Salto-Juanacatlán, Ribera de Chapala y Zona Agavera. 

El acto estuvo presidido por Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Luis Enrique Anguiano Orozco, titular de la Delegación Centro Histórico. CORTESÍA
El acto estuvo presidido por Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Luis Enrique Anguiano Orozco, titular de la Delegación Centro Histórico. CORTESÍA

El evento fue encabezado por el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro, y el presidente de la Delegación Centro Histórico, Luis Enrique Anguiano Orozco. También participaron Iván Alexis Galván Martínez (delegado de El Salto-Juanacatlán), Francisco Cuevas Martín (Ribera de Chapala), Francisco Cerrillos Hernández (Zona Agavera), Ana Eunice Zepeda Solís (Tlajomulco de Zúñiga) y Víctor Javier Zetter Hajje, vicepresidente de Delegaciones. 

 CORTESÍA
 CORTESÍA

EE

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones