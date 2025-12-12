Fieles piden por su salud y familia a la Guadalupana

Miles de devotos llenaron la explanada y el interior del Santuario de la Virgen de Guadalupe para celebrar un nuevo cumpleaños de La Guadalupana, esto para agradecerle por los milagros hechos y pedirle que se hagan realidad otros más.

Fueron miles de devotos, vestidos con prendas alusivas a la Guadalupana, pero también a Juan Diego, el indígena a quien, según la leyenda, se le apareció en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México.

Entre ellas, está Norma Alicia Morales Villa quien es danzante y todos los años instala un altar dedicado a la Guadalupana en el Paseo Alcalde, a la altura de la calle Juan Álvarez. Cuenta que cumple una manda desde hace 22 años, ya que su hija no podía caminar cuando nació, pero comenzó a hacerlo a partir de los 3 años.

"Nació enfermita, nació luxada y con sus pies al revés y estuvo con aparatos, férulas y caminó a los 3 años y medio", contó.

Su hija, ahora de 22 años, puede caminar sin problema. Por ello, Norma Alicia desde entonces, año con año, al Santuario para cumplir ante la Guadalupana. Viene a danzar junto con sus compañeros para brindarle su danza "aunque esté lloviendo, esté haciendo frío, estamos aquí danzando",

"Traigo a mi hija para dar gracias al Santuario ya que es una manda mía porque ella no caminaba y le prometí a la Virgen traerla cada año pues ya que ella camina y le traigo sus arreglos de flores con mucho amor. Ofrendamos nuestros pasos con mucho amor hacia ella".

El altar, además, fue adornado con los colores de la bandera de México, para resaltar la importancia de la imagen religiosa para la nación mexicana.

Desde el día 11 de diciembre, hubo actividades en el Santuario, con misas y la asistencia de miles de personas, las cuales continuaron el día de ayer, con misas hechas para los charros, otra misa oficiada por parte del Club Deportivo Guadalajara, así como la llamada Bendición de las Rosas.

No pudo faltar quien pidió por la paz en el país ante los hechos de inseguridad que se viven tanto en Jalisco como en México. Alicia Martínez, religiosa, acudió y pidió que haya paz, para evitar que haya situaciones de violencia en nuestro país.

"Pido por la paz. Queremos que haya paz, que ya no haya tanta inseguridad, ¿verdad? Diario escuchamos de violencia, muertos, que ya no haya".

La mayoría de los asistentes eran familias quienes estaban acompañados por personas mayores, niñas y niños, bebés cargados en brazos. Algunos eran vestidos en alusión a Juan Diego; no faltó quien llevó atuendos de la Virgen para envolver a su bebé en brazos.

Y a diferencia de hace años, en la actualidad predominaban los celulares en manos de fieles quienes buscaban sacar la foto y algún video de la imagen de la Virgen. Pero no eran pocos aquellos que, dejando de lado el celular, estaban con veladora en mano, permanecían en silencio, orando o quienes simplemente se persignaban ante la imagen de la Guadalupana.

Y la población siempre tenía sus peticiones a la llamada Madre de México para llenar de salud a sus familiares o agradecer por haber sobrevivido a algún accidente. María Elena Hernández sufrió un accidente el pasado 4 de noviembre y se sometió a una cirugía de la que salió bien.

"Sufrí un accidente, me aventó una moto entonces salí bien de la cirugía, bendito sea Dios y por eso le doy gracias a la Virgen".

María Ibarra Rivera llegó al Santuario para agradecer por la salud de su madre, de 93 años y quiere que dure más años con ella.

"Por la vida, por la salud y porque todavía tengo a mi madre y espero que me siga durando muchos años más".

