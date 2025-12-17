La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes) impulsará el autoconsumo de energía eléctrica en las pequeñas y medianas empresas, así como en el sector industrial de Jalisco , a partir de la entrada en vigor de las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En un comunicado la Sedes dijo que el nuevo marco regulatorio, representa una herramienta estratégica para fortalecer el abasto energético del Estado y la competitividad de los sectores productivos. Cabe señalar que la industria mediana, concentra 45.3% del consumo eléctrico en Jalisco.

"El autoconsumo permite que empresas, negocios e industrias generen su propia energía, lo que se traduce en reducción de costos operativos, mayor certidumbre energética y mejores condiciones para la atracción de inversión y la generación de empleo en el Estado", precisó.

Desde el ámbito industrial, las nuevas disposiciones facilitan el desarrollo de proyectos de autoconsumo interconectado, con esquemas que permiten atender a uno o varios usuarios dentro de una misma red particular.

Fortalecerán la confianza para la inversión productiva

Además, contemplan procedimientos simplificados y permisos exprés para proyectos de entre 0.7 y 20 megawatts , lo que reduce tiempos administrativos y fortalece la confianza para la inversión productiva.

Sedes destacó también el impulso a micro-redes comunitarias y pequeños sistemas eléctricos de hasta 5 megawatts, orientados a comunidades rurales, agrarias o con infraestructura limitada. Dichos esquemas permiten el desarrollo de cooperativas energéticas, en las que la gestión y los beneficios de la energía se quedan en las propias comunidades, detonando proyectos productivos locales y fortaleciendo el arraigo territorial.

La generación en sitio contribuye además a disminuir la presión sobre la red eléctrica, mejora la confiabilidad del suministro y fomenta el uso de energías limpias, alineando el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad y seguridad energética.

Con estas acciones, la Sedes refrenda su compromiso de promover el autoconsumo energético como un eje para el crecimiento económico, la competitividad y el liderazgo de Jalisco en generación en sitio.

EE