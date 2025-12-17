Lemus descarta conflicto con alcalde de Tequila tras retraso en adelanto de aportaciones

Luego de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusó que el Gobierno del Estado tiene "bloqueado" al municipio por no haberle entregado el adelanto de aportaciones que solicitaron la semana pasada, el gobernador Pablo Lemus descartó que exista un conflicto con el presidente municipal y afirmó que el ayuntamiento no tiene dinero para pagar el aguinaldo a sus trabajadores por una mala administración financiera ; exhortó al edil a "serenarse". "

"En lugar de haber remodelado el Museo del Tequila para hacerlo sus oficinas privadas, pues mejor hubiera utilizado ese dinero para pagarle el aguinaldo a sus trabajadores. Pero ahora que no tiene dinero por la mala administración que tiene el municipio de Tequila, porque de una vez les adelanto otra cosa: el municipio de Tequila pidió un crédito puente a un banco para poder pagar los aguinaldos, y se lo negaron por el mal manejo administrativo y financiero que tiene el municipio ", dijo.

"Ahora, entonces, viene con papá Gobierno del Estado 'por favor, adelántame las participaciones porque no tengo para pagar ni siquiera aguinaldos'. Pero quiere que le demos el dinero de un día para otro. Todo esto tiene que seguir un proceso jurídico y financiero, y con mucho gusto lo vamos a apoyar adelantándole las participaciones […]. La irresponsabilidad es del municipio: el mal manejo de recursos financieros, no del Gobierno del Estado por no adelantarles ", expresó.

El mandatario aseguró que las aportaciones le serán entregadas al municipio en el transcurso de esta semana y recordó que tras el intento de clausurar la planta de José Cuervo, así como a otras 10 tequileras, "manda un mensaje muy negativo a la inversión, no solamente en México, sino en todo el mundo".

Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, cuestionó que Tequila, siendo un municipio que alberga muchas actividades productivas, presente problemas para pagar los aguinaldos de sus trabajadores. Recomendó al Ayuntamiento hacer "apartados" para cumplir con sus obligaciones con el capítulo 1000.

"Debería de ser un municipio holgado financieramente, de los que no tuvieran que tener problemas para financiarse. Estamos ahí en el Consejo estatal hacendario, siempre, invitándolos a participar y a entrar. Su tesorero está en constante comunicación. Estaremos ahí para ayudarlos".

El funcionario detalló que 60 municipios pidieron un adelanto en sus aportaciones del próximo año, ya sea para atender créditos pendientes , situaciones de cierre complejas o mala administración financiera. A la fecha se ha atendido la solicitud de 12 municipios.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Rivera Navarro reprochó que, pese a que Tequila fue el primer municipio en solicitar el adelanto, el Gobierno del Estado no atendió su petición porque el intento de clausura a la tequilera José Cuervo "le dolió mucho". Aseguró que a todos los municipios ya se les habían entregado los recursos.

"Nos tienen bloqueados, no nos han depositado el adelanto de participaciones. A todos los municipios ya se los depositaron y al municipio de Tequila no. Pretenden dejar sin aguinaldo a todos los trabajadores del ayuntamiento", afirmó.

