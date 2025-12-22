Luego de que se diera a conocer que el proyecto de la instalación de una nueva central de ciclo combinado en Juanacatlán —en Jalisco— había sido cancelado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, negó que esto signifique que Jalisco queda fuera del plan de expansión eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puesto que se ha acordado que el proyecto será instaurado en otro municipio.

"Todavía no puedo hablar mucho del asunto, [pero] efectivamente, por la negativa pública que tuvo el municipio de Juanacatlán, la planta de ciclo combinado ha cambiado de ubicación. Eso no quiere decir que se vaya a cancelar en Jalisco, sí va a hacerse la planta de generación eléctrica; sin embargo, va a ser en otro municipio", adelantó Pablo Lemus Navarro.

Señaló que el proyecto se desarrollará "en un municipio cercano al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)", aun sin detallar cuál, y afirmó que tampoco tendrá nada que ver con el Río Santiago.

"Pero está confirmada la inversión de la nueva planta de generación eléctrica. Estoy cuadrando la agenda con la secretaria federal de Energía, Luz Elena González, para poder anunciar ya la ubicación y la inversión durante el mes de enero, en enero lo vamos a anunciar", afirmó Lemus Navarro.

Lemus también adelantó que se trata del mismo sentido del proyecto: una planta de ciclo combinado que, como ya se había adelantado, buscará fortalecer la capacidad de generación eléctrica y permitirá cubrir la demanda derivada del crecimiento industrial en la Entidad.

AO

