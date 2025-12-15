El pasado 13 de diciembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) , vinculado con el desvío de millones de pesos destinados a los penales federales del país.

Hoy se sabe que las acciones delictivas del exfuncionario también estarían vinculadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, detenido en Estados Unidos .

Detalles de la detención

Pérez Rodríguez fue uno de los exservidores públicos acusados, junto con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de desviar millones de pesos del Gobierno de México.

Según el Registro Nacional de Detenciones , la captura se realizó el jueves, pero no se especifica el lugar ni a dónde fue trasladado. La ficha señala únicamente que fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, " un masculino, estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba, cabello entre cano. Pantalón mezclilla, playera vino, chamarra café, botas grises, gorra café, sin tatuajes visibles ."

Lee también: Hijo de Rob Reiner sería el principal sospechoso del asesinato

En mayo de 2023, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró orden de aprehensión contra 61 exservidores públicos, entre ellos García Luna, Pérez Rodríguez y altos mandos del sistema penitenciario federal, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

La relación con Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Pérez Rodríguez el desvío de casi 3 mil millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga. En este asunto, también está implicado Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del extinto OADPRS, de 2015 a 2016, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Así como el exdirector General de Administración, Paulo Uribe Arriaga; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico; Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido OADPRS.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la actriz Gómez Mont; se sabe que reapareció en febrero enviando condolencias por la muerte de Daniel Bisogno, revelado por la periodista Pati Chapoy.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF