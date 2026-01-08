Licencia de Conducir en Jalisco: tipos, cursos y requisitos para el trámite en 2026

Con la llegada de un nuevo año, miles de jaliscienses se preparan para realizar la serie de trámites que suele concentrarse durante enero, como el pago del predial, el refrendo vehicular y, uno de los más importantes, la renovación o expedición de la licencia de conducir.El Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía distintos tipos de licencias de manejo, diseñadas para adaptarse a los diversos escenarios viales en los que puede verse involucrada una persona. Por ello, conocer cuál es la opción que mejor se ajusta a tus necesidades resulta clave para evitar contratiempos durante el trámite.A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre los tipos de licencias disponibles y los requisitos para obtener la adecuada según tu situación.El Estado de Jalisco cuenta con cuatro tipos de licencias de manejo, clasificadas según el tipo de vehículo y actividad que se realiza:Licencia Tipo A: Es la más básica y está dirigida a automovilistas particulares que utilizan un vehículo personal para actividades cotidianas. Es ideal para quienes comienzan a manejar. Su costo es de 913 pesos.En el caso de menores de edad, el permiso tiene un costo de 557 pesos por seis meses y mil 143 pesos por un año.Licencia Tipo M: Exclusiva para personas que conducen motocicleta. Su costo es de 600 pesos.Licencia Tipo C: Diseñada para choferes de vehículos de transporte de carga o de pasajeros, como taxis, camiones y unidades de plataformas digitales. Está orientada a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y pasan largas jornadas al volante. Su costo es de mil 030 pesos.Licencia Tipo D: Especial para operadores de transporte público. Esta categoría contempla requisitos más estrictos y la aplicación de exámenes específicos que evalúan la aptitud física, psicológica y técnica del conductor, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio.Para obtener una licencia de conducir en municipios como Guadalajara o Zapopan, deberás presentar los siguientes documentos:Si planeas tramitar tu licencia por primera vez en 2026 y no estás seguro de cumplir con todos los requisitos, existen diversas opciones de apoyo. Varias escuelas de manejo en Jalisco ofrecen asesoría y capacitación tanto para el examen teórico como para el práctico.Estos cursos abarcan desde conocimientos básicos de conducción hasta reglas de tránsito, leyes vigentes y consejos útiles para aprobar el examen. El costo puede variar entre 4 mil 300 y 14 mil 500 pesos, dependiendo del paquete y las horas de práctica que elijas.Contar con una licencia de conducir adecuada no solo es un requisito legal, sino también una herramienta fundamental para circular de manera segura y responsable. Conocer los tipos de licencias, sus costos y requisitos permite a los conductores en Jalisco elegir la opción correcta y prepararse con anticipación, evitando contratiempos y facilitando un inicio de año más ordenado en materia de trámites.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP