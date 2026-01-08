Licencia de Conducir en Jalisco: tipos, cursos y requisitos para el trámite en 2026

Con la llegada de un nuevo año, miles de jaliscienses se preparan para realizar la serie de trámites que suele concentrarse durante enero , como el pago del predial, el refrendo vehicular y, uno de los más importantes, la renovación o expedición de la licencia de conducir.

El Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía distintos tipos de licencias de manejo, diseñadas para adaptarse a los diversos escenarios viales en los que puede verse involucrada una persona. Por ello, conocer cuál es la opción que mejor se ajusta a tus necesidades resulta clave para evitar contratiempos durante el trámite.

A continuación, te compartimos todo lo que debes saber sobre los tipos de licencias disponibles y los requisitos para obtener la adecuada según tu situación.

¿Cuántos tipos de licencia de conducir hay en Jalisco y cuáles son?

El Estado de Jalisco cuenta con cuatro tipos de licencias de manejo , clasificadas según el tipo de vehículo y actividad que se realiza:

Licencia Tipo A: Es la más básica y está dirigida a automovilistas particulares que utilizan un vehículo personal para actividades cotidianas. Es ideal para quienes comienzan a manejar. Su costo es de 913 pesos.

En el caso de menores de edad, el permiso tiene un costo de 557 pesos por seis meses y mil 143 pesos por un año.

Licencia Tipo M: Exclusiva para personas que conducen motocicleta. Su costo es de 600 pesos.

Licencia Tipo C: Diseñada para choferes de vehículos de transporte de carga o de pasajeros , como taxis, camiones y unidades de plataformas digitales.

Está orientada a quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo y pasan largas jornadas al volante. Su costo es de mil 030 pesos.

Licencia Tipo D: Especial para operadores de transporte público. Esta categoría contempla requisitos más estrictos y la aplicación de exámenes específicos que evalúan la aptitud física, psicológica y técnica del conductor, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar tu licencia de conducir en Jalisco en 2026?

Para obtener una licencia de conducir en municipios como Guadalajara o Zapopan, deberás presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

CURP impreso.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses y que coincida con el domicilio de la INE.

Constancia del curso vial (aplica para motociclistas y permisos de menor de edad).

Aprobar el examen de manejo en Jalisco.

En el caso de menores de edad, carta responsiva firmada por padres o tutores.

Si planeas tramitar tu licencia por primera vez en 2026 y no estás seguro de cumplir con todos los requisitos, existen diversas opciones de apoyo. Varias escuelas de manejo en Jalisco ofrecen asesoría y capacitación tanto para el examen teórico como para el práctico.

Estos cursos abarcan desde conocimientos básicos de conducción hasta reglas de tránsito, leyes vigentes y consejos útiles para aprobar el examen. El costo puede variar entre 4 mil 300 y 14 mil 500 pesos, dependiendo del paquete y las horas de práctica que elijas.

Contar con una licencia de conducir adecuada no solo es un requisito legal, sino también una herramienta fundamental para circular de manera segura y responsable. Conocer los tipos de licencias, sus costos y requisitos permite a los conductores en Jalisco elegir la opción correcta y prepararse con anticipación , evitando contratiempos y facilitando un inicio de año más ordenado en materia de trámites.

