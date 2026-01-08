Licencia de conducir en Jalisco: Estos son los costos para motociclistas en 2026

A partir de 2026, quienes circulen en motocicleta por Jalisco deberán tomar previsiones, ya que el trámite de la licencia de conducir presentará ajustes tanto en requisitos como en tarifas, pues la Secretaría de Transporte del Estado (Setran) dio a conocer los costos oficiales y las condiciones que deberán cumplir los conductores para obtener o renovar este documento indispensable.

En el caso de los motociclistas que tramiten la licencia por primera vez, el costo será de 600 pesos, mientras que el refrendo tendrá un precio preferencial de 500 pesos, lo que representa una opción más económica frente a otros tipos de licencia.

Te recomendamos: Imputan a implicados en desaparición de hombres en San Juan de Ocotán

Estas tarifas forman parte de la actualización que entra en vigor este 2026.

Para acceder al trámite de licencia nueva, los solicitantes deberán presentar:

CURP impresa.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio reciente.

Contar con 18 años + 1 día cumplido.

Además, en el caso específico de motociclistas, será obligatorio entregar una constancia de curso vial, requisito que busca reforzar la seguridad y el conocimiento de las normas de tránsito, mientras que para el trámite de refrendo son los documentos antes mencionados, junto con la licencia vencida o certificación.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisc

Lee también: Localizan a adolescente que escapó del Hogar Cabañas

También se contemplan permisos para menores de edad, con tarifas de 557 pesos por seis meses y mil 143 pesos por un año.

La Setran precisó que las personas mayores de 75 años deberán anexar un certificado médico que avale su aptitud física y mental para conducir. Todos los documentos deberán presentarse en original y copia.

Finalmente, la dependencia recordó que existen costos adicionales en trámites como certificaciones de licencia y en casos relacionados con el transporte público, por lo que recomendó a los motociclistas informarse con anticipación y preparar su documentación para evitar contratiempos en 2026.

NA