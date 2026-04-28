Martes, 28 de Abril 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el tercer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de abril ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la cuarta y última semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Aguacate hass por kilo a $42.80 pesos
  • Papa blanca por kilo a $29.80 pesos
  • Uva blanca sin semilla por kilo a $89.90 pesos
  • Limón con semilla por kilo a $29.50 pesos
  • Pera danjou por kilo a $39.80 pesos
  • Manzana red Delicious por kilo a $39.80 pesos
  • Manzana Golden Delicious por kilo a $39.80 pesos
  • Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $15.80 pesos
  • Chile serrano por kilo a $72.90 pesos
  • Nopal entero por kilo a $38.80 pesos
  • Ajo a granel por kilo a $169 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $198.90 pesos
  • Nuggets de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos
  • Hamburguesa de pollo Del Día  empanizado 500 gr a $59.90 pesos
  • Filetes de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $114 pesos
  • Medallón de pechuga pollo por kilo a $149 pesos
  • Chuleta natural de cerdo bachoco por kilo a $108.90 pesos
  • Chuleta ahumada de cerdo bachoco por kilo a $115.90 pesos
  • Milanesa de cerdo por kilo a $104.90 pesos
  • Pierna en trozo por kilo a $104.90 pesos
  • Filete de salmón con piel por kilo a $328 pesos
  • Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos
  • Camarón coctelero chico por kilo a $143 pesos
  • Barrita de surimi por kilo a $99.90 pesos
  • Filete tilapia sin piel 500 gr a $74.90 pesos
  • Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

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