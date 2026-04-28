Esta es la cuarta y última semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Aguacate hass por kilo a $42.80 pesos

Papa blanca por kilo a $29.80 pesos

Uva blanca sin semilla por kilo a $89.90 pesos

Limón con semilla por kilo a $29.50 pesos

Pera danjou por kilo a $39.80 pesos

Manzana red Delicious por kilo a $39.80 pesos

Manzana Golden Delicious por kilo a $39.80 pesos

Calabaza italiana criolla por kilo a $32.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $15.80 pesos

Chile serrano por kilo a $72.90 pesos

Nopal entero por kilo a $38.80 pesos

Ajo a granel por kilo a $169 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $198.90 pesos

Nuggets de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos

Hamburguesa de pollo Del Día empanizado 500 gr a $59.90 pesos

Filetes de pollo Del Día empanizados 500 gr a $59.90 pesos

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $114 pesos

Medallón de pechuga pollo por kilo a $149 pesos

Chuleta natural de cerdo bachoco por kilo a $108.90 pesos

Chuleta ahumada de cerdo bachoco por kilo a $115.90 pesos

Milanesa de cerdo por kilo a $104.90 pesos

Pierna en trozo por kilo a $104.90 pesos

Filete de salmón con piel por kilo a $328 pesos

Filete mojarra granja por kilo a $109 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $143 pesos

Barrita de surimi por kilo a $99.90 pesos

Filete tilapia sin piel 500 gr a $74.90 pesos

Huachinango del golfo por kilo a $199 pesos

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OB