Este martes el Gobierno de Zapopan dio a conocer la intervención que se hará en la Cruz Verde Federalismo, a partir del 1 de mayo, motivo por el cual la Unidad de Atención Médica suspenderá la atención del servicio médico.

Ante ello, informó el Ayuntamiento, la plantilla de personal, compuesta por 61 empleados, será reubicada para fortalecer la atención médica que brindan otras unidades del municipio.

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Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, confirmó que el proyecto está contemplado para ejecutarse a lo largo del año, por lo que pidió paciencia a las y los usuarios de esta unidad médica, al anunciar la necesidad de esta renovación.

"Es indispensable, sí o sí, intervenir la unidad Cruz Verde Federalismo para poder resolver de fondo y no hacer cambios cosméticos que no van a solucionar a largo plazo los problemas de operación que tiene esta unidad. A la población y al personal les pedimos que tengan paciencia y que comprendan el trastorno o la dificultad que significa para quien esté acostumbrado su uso, pero la unidad regresará a operar corregida y aumentada para poder dar un espacio de trabajo más digno y un espacio de atención más moderno y actualizado para los ciudadanos", señaló el director.

Cruz Verde Federalismo será renovada para ampliar la atención médica

La obra consiste en la reconstrucción de tres consultorios y del triage (unidad de revisión inicial); la ampliación de la sala de choque; la modernización del área de hospitalización y la construcción de oficinas administrativas en lo que hoy es el estacionamiento.

En el primer mes se tiene programado el retiro de todo el mobiliario y equipamiento para dejar el espacio listo para que la dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan inicie la intervención.

El regreso del servicio médico de la Cruz Verde Federalismo, con instalaciones más amplias y actualizadas, está previsto para finales de 2026, precisó Ochoa Plascencia.

"Hemos establecido contacto con los trabajadores en cada uno de los turnos para ofrecerles la mejor solución posible, de tal forma que tengan la certidumbre de que la Cruz Verde Federalismo va a reiniciar funciones. El proyecto de obra está en manos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan. Sí, hay que hacer un cambio muy profundo en lo que ya existe y ampliar. La unidad regresará en funciones, yo calculo, para finales de año", aseguró.

La renovación de la Cruz Verde Federalismo contempla nuevos consultorios, ampliación de sala de choque y modernización hospitalaria. CORTESÍA

Zapopan habilita unidades médicas alternas durante cierre de Cruz Verde

La Unidad Cruz Verde Federalismo se ubica en Luis Quintero 750, Quintas del Federalismo y en sitio se quedará una ambulancia para hacer traslados a Cruz Verde Norte, en caso de que algún ciudadano lo necesite.

Durante la ejecución de la obra, las y los zapopanos de la zona norte podrán recibir atención médica en las unidades más cercanas:

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Cruz Verde Villa de Guadalupe Carretera a Saltillo 100, colonia Villas de Guadalupe.

Cruz Verde Norte Avenida Dr. Luis Farah 550, colonia Villa de los Belenes.

Hospitalito Centro Ramón Corona 500, colonia Centro.

Salud Zapopan también pone a disposición de la ciudadanía su número de cabina para la atención de emergencias médicas: 33 3633 2313.

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