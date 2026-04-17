Liberal Youth Ministry cierra el Fashion Week Guadalajara 2026

Entre luces tenues y el murmullo expectante del público, la edición 2026 del Fashion Week en Guadalajara llegó a su fin con la pasarela de Liberal Youth Ministry, una propuesta que fusiona la juventud intrépida con una potente expresión artística.

Este viernes 17 de abril, el evento se despidió de la Perla Tapatía desde el Salón Roxy, en pleno centro de la ciudad. La jornada estuvo marcada por el protagonismo de marcas alternativas, y fue esta firma, fundada por el diseñador tapatío Antonio Zaragoza, la encargada de cerrar con una identidad desafiante presentando su temporada invierno 2026.

Así comenzó la pasarela de asistentes: modelos, diseñadores e influencers desfilaron desde su llegada. El eco de los tacones marcaba el ritmo sobre el piso, mientras las telas se movían con ligereza en el aire, anticipando lo que estaba por venir.

Los atuendos fueron tan variados como extravagantes; cada propuesta puso a prueba la creatividad de quien la portaba. Desde jerseys hasta playeras de fútbol con guiños culturales, las combinaciones rompían cualquier regla: faldas de cuero con botas de tiro alto, accesorios inesperados en el cabello y peinados de inspiración punk.

Los atuendos fueron tan variados como extravagantes. A.SOLIS

Mientras la pasarela se preparaba, los asistentes aguardaban en el patio principal del Salón Roxy, un espacio de líneas limpias y estética contemporánea, dominado por tonos crema y una iluminación cálida que contrastaba con la energía vibrante de los presentes.

Por fin llegó la hora. Con los últimos destellos del atardecer, el público fue guiado hacia el segundo patio, donde la pasarela, montada a la intemperie, esperaba. Los primeros acordes de Also sprach Zarathustra marcaron el inicio del desfile, transformando la expectativa en un silencio atento.

Asimismo, los atuendos en negro y de inspiración punk se consolidaron como una expresión de rebeldía, evocando el imaginario de bandas de antaño como Kiss y Joy Division.

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La colección se convirtió en un viaje en el tiempo, una mirada a la adolescencia: esa etapa de búsqueda constante donde la identidad se construye sin límites, tal como lo propone Liberal Youth Ministry.

Chamarras con estética de cadetes militares aparecieron en la pasarela, enmarcando a modelos que transmitían una mezcla de nostalgia y melancolía, como ecos de una posguerra emocional más que histórica.

La colección se convirtió en un viaje en el tiempo, una mirada a la adolescencia. A./SOLIS

El maquillaje, con guiños a lo teatral y lo grotesco, reforzaba esta narrativa: rostros intervenidos que dejaban ver tristeza y vulnerabilidad, pero también la valentía de asumirse sin filtros. Una apuesta arriesgada que la marca llevó al límite en esta colección, donde el negro dominó como lenguaje visual.

La pasarela de Liberal Youth Ministry llegó a su fin con una dualidad marcada: lo atrevido y lo contenido conviviendo en cada salida. Como una voz que no logra pronunciarse del todo, pero que encuentra en las prendas su forma de manifestarse.

Así, la esencia del Salón Roxy se mantiene intacta: ni las remodelaciones ni el paso del tiempo han logrado diluirla. Un espacio independiente donde las voces jóvenes convergen para seguir moldeando una comunidad en constante expresión y evolución.

YC