Inauguran nuevo edificio de lofts de Calle y Número

Recuperar casonas tradicionales del Centro Histórico de Guadalajara y adaptarlas al estilo de vida actual de la ciudad, esa es la misión de Calle y Número, y con esa máxima es que esta noche fue inaugurado el nuevo edificio de lofts de la empresa ubicado en San Felipe 668. José Michel Alatorre, líder del proyecto, afirmó que “regresa ese espíritu tapatío”.

El edificio, que consta de 16 habitaciones, áreas comunes y de trabajo, patios y jardineras, atravesó un proceso de restauración. Las obras tuvieron una duración de dos años y ya están disponibles para rentar. Lo que se busca es que sean estancias largas, de entre seis meses y un año, y cada espacio, anotó Michel Alatorre, se buscó que estuviera adaptado a las necesidades de cada inquilino. Las rentas en este lugar oscilan los 12 mil pesos mensuales.

“Tenemos muchos nómadas digitales y gente que trabaja desde casa. La idea es que ellos puedan participar en estos eventos clásicos de casonas viejas del Centro. Adaptamos el patio principal con tres árboles muy bonitos y una jardinera. En la parte de atrás hicimos un espacio de coworking donde la gente puede salirse a respirar aire fresco con las plantas y poder trabajar de una manera más adecuada”, comentó.

Como parte de la inauguración, se llevó a cabo una jornada de casa abierta, en la cual los visitantes tuvieron la oportunidad de visitar el inmueble. Martín, vecino de la zona, acudió a la cita para visitar el lugar luego de ver publicidad en redes sociales. El lugar, las instalaciones y las habitaciones lo convencieron para rentar un loft en el edificio.

“Por la zona y por tener la posibilidad de caminar de mi casa al trabajo, sí lo pagaría”, dijo.

En tanto, José recordó los orígenes de Calle y Número. Con su familia solía concurrir con regularidad el Centro de la ciudad: el Teatro Degollado, la Vía RecreActiva, las calles del primer cuadro de la ciudad. De ahí nació el cariño por esta zona de Guadalajara y el afán por recuperar la tradición y las casonas del lugar.

“La ciudad está en una crisis de abandono de sus casonas en el Centro. Un poquito lo que quisimos hacer nosotros fue poner nuestro granito de arena y decir sí se puede y sí es negocio . Cuando a ti te dan una casona en el Centro dices ‘qué mala herencia’, pero la idea de nosotros es que vean que se puede lograr algo. Se puede lograr algo padre con historia y tradición”, comentó.

El edificio en San Felipe 668 se une a López Cotilla 658, el primer inmueble de Calle y Número. Ambos espacios comparten la misma visión: recuperar el Centro Histórico de Guadalajara, rehabitarlo y hacer de él un lugar que conviva con las nuevas tendencias de la ciudad, pero manteniendo la tradición del primer cuadro.

“Por lo pronto ahorita estamos con estas dos casas. No estamos pensando en una tercera casa todavía, pero nos gustaría seguir con esto y que más gente se anime a venir al Centro. La gran idea es eso, que más gente nos sumemos y podamos darle la vuelta a esta crisis que tenemos ahorita”, concluyó.

YC