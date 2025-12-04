Lemus se reúne con miembros del Congreso y el embajador mexicano en EU previo al sorteo del Mundial 2026

Durante su visita a Washington, Estados Unidos, con motivo del sorteo del Mundial 2026, el gobernador Pablo Lemus se reunió con miembros del Congreso estadounidense en el Capitolio, así como con el embajador mexicano en aquel país, Esteban Moctezuma, a fin de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con el país vecino, así como reforzar la presencia de Jalisco en el extranjero antes de la justa mundialista.

En el encuentro con el embajador se buscaron estrategias de colaboración y de atención a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Además, el mandatario estatal pidió incentivar la visita de mexicanos que radican en aquel país a Guadalajara para el Mundial. Lemus entregó al diplomático la camiseta oficial de la Selección mexicana con la leyenda “Jalisco”.

CORTESÍA.

En tanto, el gobernador también se reunió con la integrante de la Cámara de Representantes y presidenta del Subcomité de Relaciones Interiores para América Latina, María Elvira Salazar, con quien trató la importancia de garantizar los derechos de las personas migrantes. Asimismo, destacaron que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el mandatario estadounidense, Donald Trump; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estarán presentes en el sorteo mundialista.

“Somos pueblos hermanos, socios comerciales. Hay muchos jaliscienses que viven en los Estados Unidos y tenemos una relación fraternal”, dijo Lemus Navarro.

“Que esta gente (las personas migrantes) puedan salir de la oscuridad, ir a su casa de vuelta después de tantos años. Con la Ley Dignidad, que tengan dignidad de vivir en Estados Unidos [...], y regresar a casa. Ir y venir”, anotó, por su parte, la congresista estadounidense.

CORTESÍA.

Otras autoridades estatales que viajaron a Washington son el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza, y el director general de Asuntos Internacionales, Sergio Barrera.

SV