Esta tarde se registró un incendio en una fábrica de solventes, ubicada en la calle Pedro García Ponce, en la colonia 5 de mayo, que dejó dos trabajadores lesionados con quemaduras de segundo grado en extremidades inferiores y superiores.

Las llamas consumieron la parte trasera del negocio, donde se resguardaban los productos, como pinturas. Los trabajadores, al intentar sofocar el incendio, se expusieron al fuego y un flamazo provocó las lesiones en brazos y piernas, explicó el comandante encargado de la zona sur del municipio de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, Francisco Varela.

ESPECIAL/ PC y Bomberos de Guadalajara.

"Ahorita ya no hay ningún riesgo. Se está trabajando con SIAPA para hacer un monitoreo de la red de alcantarillado para descartar algún riesgo por el tipo de material que estuvo (involucrado) en el incendio. Afortunadamente no hubo fincas dañadas, se evacuaron aproximadamente unas 40, 50 personas de las casas y locales aledaños a donde fue el incendio, resultando sin novedad las personas. Asimismo, se hizo el rescate de cuatro cachorros en la parte superior del local, que es una casa habitación", detalló.

En las labores de contención también participaron elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), dependencia que acudió con tres pipas de agua. Además, personal de Servicios Médicos Municipales (SMM) prestaron apoyo en la atención médica y traslado de las dos personas lesionadas.

ESPECIAL/ PC y Bomberos de Guadalajara.

SV