IDEFT y ENNOVI proyectan acuerdo para capacitación laboral en el sector automotriz

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) dio un paso significativo en su estrategia de vinculación con el sector productivo, tras sostener una reunión de trabajo con directivos de ENNOVI Mobility Solution México, empresa de origen singapurense que destaca a nivel internacional por su participación en la industria automotriz, especialmente en el desarrollo de componentes para vehículos híbridos y eléctricos.

Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron avanzar de inmediato en los preparativos para la firma de un convenio de colaboración que permita fortalecer la formación de talento especializado. De acuerdo con el IDEFT, ya se iniciaron acciones concretas para consolidar una alianza estratégica que contribuya al crecimiento competitivo de la empresa y de la industria en Jalisco.

Salvador Cosío Gaona, director general del Instituto, presentó la oferta educativa y de capacitación que el IDEFT pone a disposición de las empresas que operan en el estado y señaló que, además de impartir cursos y diplomados, el organismo desarrolla programas a la medida para atender necesidades específicas en procesos de producción, operación y administración.

Cosío Gaona subrayó el respaldo institucional que representa la certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), que acredita al IDEFT como Comité de Gestión por Competencias. Esta facultad permite generar estándares, certificar personal y capacitar instructores bajo un modelo nacional de calidad. Con ello, explicó, ya se trabaja en la identificación de perfiles y competencias que podrían incorporarse al futuro convenio con ENNOVI Mobility.

En la reunión participaron Gerardo Ávila, gerente de planta; Anabel Alicia Vázquez León, responsable de Recursos Humanos; Diego Díaz, líder de Excelencia Operacional; y Melissa Mota, encargada de Capacitación. Por parte del IDEFT asistieron Pablo García Arias, director de Vinculación, y Elizabeth Raygoza Jáuregui, titular de Comunicación Social. También estuvieron presentes representantes del sindicato Vanguardia en Movimiento Sindical (VAMOSI).

Durante el diálogo, se reiteró la importancia de establecer una alianza que responda al crecimiento de ENNOVI Mobility en México y al impulso que Jalisco ha logrado como polo de innovación y manufactura avanzada. El director del IDEFT aseguró que este tipo de colaboraciones coincide con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quienes han apostado por fortalecer la capacitación laboral como motor del desarrollo económico y social.

Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por la planta de ENNOVI, ubicada en Technology Park Guadalajara, donde identificaron áreas de oportunidad para fortalecer las competencias del personal mediante programas especializados. Estas necesidades serán integradas al convenio que se prepara.

Con este acercamiento, el IDEFT reafirma su compromiso de colaborar con empresas líderes para impulsar la formación laboral, promover la innovación y contribuir al crecimiento económico del estado.

YC