A partir de la noche de mañana, viernes 5 de diciembre, se espera un descenso de temperaturas y lluvias de ligeras a moderadas para Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), alertó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ), quien también hizo un llamado a extremar precauciones al exterior durante el fin de semana.

La meteoróloga de la dependencia, Susana Rodríguez, explicó que debido a un frente frío, sumado a humedad proveniente del Océano Pacífico, se prevén rachas de viento moderadas desde la tarde del viernes y precipitaciones de ligeras a moderadas que iniciarán en la Costa Sur del Estado , y se desplazarán hacia el interior. Se espera que continúen las lluvias durante el sábado y el domingo.

"Particularmente para el AMG, vamos a sentir los efectos el día sábado. Vamos a sentir un descenso en las temperaturas máximas, las cuales van a ser de 22 grados aproximadamente, además de posibles lluvias ligeras a moderadas en el transcurso de la tarde. Hacia el amanecer del domingo vamos a tener temperaturas entre 10 y 12 grados , con valores menores en las periferias y zonas boscosas", detalló.

Para las regiones de Altos Norte, Altos Sur, Valles, Lagunas y Costa Sur se esperan temperaturas de entre 4 y 8 grados, así como lluvias puntualmente fuertes para las regiones Norte y Sur a partir de la madrugada del sábado.

En tanto, se esperan valores por debajo de los 0 grados y heladas potenciales en los municipios de Huejuquilla El Alto, Mezquitic, Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejúcar, Ojuelos de Jalisco, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Jalostotiltán y Teocaltichle.

En el Nevado de Colima se prevé caída de nieve o aguanieve, rachas fuertes de viento que oscilarán entre los 30 y 60 kilómetros por hora, iniciando por la tarde del viernes, al igual que lluvias ligeras a moderadas a partir de la madrugada del sábado. En las zonas conocidas como Los Arenales y la Cima del Volcán se pronostican temperaturas menores a los 0 grados.

Recomiendan extremar los cuidados

La UEPCBJ alertó que, con la caída en las temperaturas, podrían presentarse daños en la piel por exposición prolongada al frío, aumento de gripes, resfriados, bronquitis o neumonía; afectaciones a la salud de niños menores, adultos mayores, personas en situación de calle, embarazadas y personas con enfermedades crónicas; deshidratación, hipotermia, tolvaneras, caída de árboles y escombros, cristales rotos, colapso de estructuras débiles (así como el levantamiento de láminas o techos frágiles), cortes de energía por caída de postes o árboles sobre líneas eléctricas y deslizamientos de tierra.

Rodríguez emitió una serie de recomendaciones para este fin de semana: mantenerse abrigado, evitar exponerse al frío, cuidar a las personas menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas; evitar el senderismo y el montañismo y mantenerse informado.

Otras medidas adicionales son vacunarse contra influenza, neumococo y Covid-19, asegurar objetos ligeros, alejarse de espectaculares, láminas sueltas y construcciones ligeras; y reducir la velocidad al conducir, encender luces intermitentes y buscar un lugar seguro para detenerse en caso de rachas de viento o lluvias fuertes.

EE