Tras interponer un juicio de amparo para evitar la construcción de hasta 17 mil viviendas en el fraccionamiento de Valle de los Molinos, al norte de Zapopan, el Gobierno del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Propea) lograron la suspensión provisional de las obras, en espera de que se obtenga una resolución definitiva sobre la sentencia que permitió el desarrollo inmobiliario.

La presidenta de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, Paloma Magallanes, ordenó al Gobierno de Zapopan emitir permisos para la construcción de viviendas en favor de la empresa Casas Javer en agosto pasado.

La desarrolladora pretendía emprender obras en un predio de alrededor de 100 hectáreas clasificado por el Ayuntamiento como Área de Conservación Ecológica, además de que forma parte de la zona de influencia del Bosque El Nixticuil, uno de los principales pulmones y puntos de recarga hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara.

Asimismo, el terreno está fuera del polígono de crecimiento urbano contemplado en los planes de ordenamiento territorial del municipio. Tras la orden judicial, el Gobernador Pablo Lemus advirtió que la construcción de viviendas en esta zona afectaría gravemente la movilidad y el medio ambiente del norte de Zapopan.

Consiguen amparo de de suspensión

La Proepa turnó el juicio al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, que fue rechazado en un principio, pero luego de dos impugnaciones ganadas en Tribunales Colegiados de Distrito, se consiguió el amparo de suspensión.

Este impide emitir Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos, así como la licencia de construcción y visto bueno en materia ambiental que pretenda determinar como urbanizable el predio en cuestión, localizado sobre el corredor de carretera a Colotlán.

También se tomarán medidas para impedir obras, urbanización, despalme o actividad tendiente a impactar el suelo de las 100 hectáreas hasta que se resuelva el juicio de amparo. De igual forma, el Gobierno de Zapopan no tendrá la obligación de otorgar permisos a Casas Javer, como lo ordenó la presidenta Magallanes.

EE