Este lunes 9 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que durante la visita a la entidad de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del pasado viernes, aprovechó para solicitar el respaldo del Gobierno Federal en busca de impulsar dos proyectos prioritarios en materia hídrica destinados a fortalecer el suministro y la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Se busca mejorar el abasto proveniente del lago de Chapala

De acuerdo con Lemus, el objetivo es avanzar en obras que permitan mejorar el abasto proveniente del lago de Lago de Chapala hacia la ZMG: “La principal petición que hice a la presidenta de la República durante la gira fue que nos apoyara en los proyectos hídricos de Jalisco. Le pedí dos proyectos que son fundamentales para Jalisco para poder el suministro de agua, pero sobre todo garantizar la calidad del suministro de agua que hoy tanto estamos sufriendo”, dijo.

Así, el primero de estos proyectos, explicó, corresponde a la ampliación de la Planta Potabilizadora Número 1 (denominada como PP1), ubicada en Guadalajara, infraestructura que trata el agua proveniente del Lago de Chapala y que abastece a gran parte de la Zona Metropolitana. La obra, dijo, tendría una inversión aproximada de dos mil millones de pesos. “Con la ampliación de la PP1, que vale aproximadamente 2000 millones de pesos, podríamos garantizar agua de calidad para la Zona Metropolitana", añadió.

Construcción del nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara

El segundo proyecto planteado al Gobierno Federal, dijo Lemus Navarro, consiste en la construcción del nuevo acueducto entre Chapala y Guadalajara, con el que se busca reforzar la conducción de agua hacia la capital jalisciense, y el cual requerirá una inversión cercana a los 11 mil 500 millones de pesos.

“El nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, que vale alrededor de 11 mil 500 millones de pesos. Lo que estamos planteando es una aportación federal, una tercera parte de aportación federal en ambos proyectos hídricos y que el restante lo podamos pagar desde el gobierno del Estado de Jalisco con un programa multianual de financiamiento”, explicó.

Se buscará sostener una reunión con el titular de la Conagua

Lemus añadió que, de hecho, el planteamiento técnico ya fue entregado a la Presidenta y que en los próximos días buscará sostener una reunión con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, para presentar formalmente el proyecto y analizar posibles esquemas de financiamiento.

“Le expliqué todo el proyecto a la Presidenta, se lo entregué impreso y me pidió que ya fuera con el titular de Conagua. Yo espero esta semana, máximo la próxima, estar con el titular de Conagua presentándole ya el proyecto que podría también estar financiado por el propio Fonadín”, dijo el gobernador.

