Carlos Lomelí exige transparencia en la adjudicación a Broxel por la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Durante una rueda de prensa, Carlos Lomelí Bolaños, senador por Jalisco de Morena, solicitó a la Contraloría del Estado de Jalisco resultados en la investigación que se realiza a la adjudicación (acto legal o administrativo mediante el cual una autoridad, juez o entidad asigna la propiedad de un bien, una herencia o un contrato a una persona u organización) a la empresa Broxel y conocer detalladamente los siguientes puntos:

Las omisiones en la planeación

Señalar a los responsables de ordenar el aumento a la tarifa del transporte público

Transparentar el proceso de adjudicación y el manejo de datos personales que alcanzaron a entregarse de las y los usuarios del transporte

El reconocimiento al pueblo

Lomelí reconoció la lucha y trabajo de colectivos, estudiantes, trabajadores, madres de familia y aquellos que se levantaron contra el aumento al costo del transporte público instruido durante la administración del gobernador Pablo Lemus.

"Esta victoria es del pueblo organizado, que demostró que la unidad y la resistencia pueden frenar políticas que atentan contra el bolsillo de la gente y su derecho a la movilidad", refirió.

El también Presidente del Consejo Político Estatal de Morena cuestionó la discrepancia de la tarifa técnica aprobada de 13.03 pesos, que fue inexplicablemente inflada a 14 pesos en lo anunciado por Lemus y su secretario de Transporte, Diego Monraz.

"¿Quién se beneficiaba de estas manipulaciones? ¿Por qué el Comité Técnico jamás alzó la voz? ¿Por qué debimos esperar hasta que se difundieran las solicitudes de transparencia para darnos cuenta de la realidad?", cuestionó.

¿Por qué Broxel? Cuestiona Lomelí

En el mismo tema, el senador solicitó aclarar la adjudicación directa del contrato a Broxel para operar la Tarjeta Única al Estilo Jalisco y, aunque ahora el gobierno asegura que el plástico será opcional y no condicionarán la tarifa, este esquema "huele a negocio privado disfrazado de modernización, priorizando intereses empresariales".

Lomelí Bolaños solicitó que el Ejecutivo responda quién es el responsable de la contratación multianual anticipada hasta el 2030 de Broxel y quién o quiénes responderán por el desfalco de los 300 millones de pesos al erario público, así como qué pasará con el subsidio de los mil 200 millones de pesos.

También, agregó, se debe aclarar si se estará subsidiando desde el primer año los 3 pesos por viaje, cuál es la tarifa que aplica este año y cuál es el subsidio total.

Morena trabajará por la creación de consejos municipales y coordinaciones estatales

Por otro lado, la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, informó que se celebró el VII Consejo Nacional del partido en el que aprobaron la creación de consejos municipales y se definieron las reglas para el proceso de coordinaciones municipales, distritales y estatales rumbo al 2027 .

En rueda de prensa, la líder estatal detalló que uno de los principales acuerdos aprobados tiene que ver con la estrategia organizativa para la conformación de los Consejos Municipales, que permitirán articular el trabajo de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en todo el país.

"A nivel nacional se acordó la conformación de 2 mil 53 Consejos Municipales, integrados por las presidencias y secretarías de los comités seccionales que se han venido organizando en cada sección electoral del país", refirió.

Pérez García explicó que dichas asambleas tendrán un carácter organizativo y servirán para asignar tareas territoriales, formalizar nombramientos y tomar protesta a las mesas directivas de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, fortaleciendo así la estructura del movimiento desde la base social.

"Entre sus funciones estará difundir y garantizar la convocatoria a las asambleas, coordinar el registro de asistencia, conducir los trabajos conforme al orden del día y compartir el mensaje del Comité Ejecutivo Nacional de Morena junto con las tareas asignadas a los consejos municipales, y deberán realizar la entrega de nombramientos y la toma de protesta de las mesas directivas seccionales, así como registrar formalmente cada Consejo Municipal en el sistema que habilite la Secretaría de Organización, en coordinación con las y los coordinadores operativos territoriales".

Para realizar dicho proceso organizativo, se estableció un calendario que contempla la realización de estas asambleas durante nueve fines de semana, iniciando el 28 de marzo y concluyendo el 31 de mayo, los sábados y domingos.

El Consejo Nacional de Morena también aprobó los criterios generales para iniciar el proceso interno mediante el cual se seleccionarán coordinadoras y coordinadores territoriales a nivel estatal, distrital y municipal.

Detalles del proceso

Pérez García subrayó que para este proceso estableció también un calendario nacional:

El 22 de junio se definirán las Coordinaciones Estatales para 17 entidades del país

El 3 de agosto, se realizará la selección de las Coordinaciones Distritales Federales

El 21 de septiembre, se elegirán las Coordinaciones Municipales

El 8 de noviembre, se definirán las Coordinaciones Distritales Locales

El proceso se desarrollará en cuatro etapas:

Emisión de la convocatoria del CEN

Un filtro territorial cuando existan más de seis aspirantes por coordinación, mediante un primer sondeo de reconocimiento

Realización de encuestas para evaluar la aceptación ciudadana considerando la trayectoria, cercanía con la gente, honestidad y trabajo territorial de los perfiles

Designación de la persona mejor evaluada como coordinadora o coordinador de Defensa de la

Transformación en el nivel correspondiente

En otro tema, informó que en las próximas administraciones de Morena en Jalisco entregará formalmente al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado de Jalisco el Plan Alternativo de Movilidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) , un documento que recoge propuestas técnicas y sociales para mejorar el sistema de transporte público en nuestra ciudad .

