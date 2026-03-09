Lunes, 09 de Marzo 2026

SAT: Esta es la disponibilidad de citas en Jalisco del 9 al 13 de marzo

La disponibilidad de citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se dividirá en alta, media y baja

En algunos lugares del estado de Jalisco hay disponibilidad alta de citas en para el SAT en marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas en las 32 entidades del país.

La agenda estará abierta del 9 al 13 de marzo, y se divide en:

  • Disponibilidad alta (94 %): de 1 a 10 días hábiles.
  • Disponibilidad media (5 %): de 11 a 20 días hábiles.
  • Disponibilidad baja (1 %): más de 21 días hábiles.

En esta nota te compartimos cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de Jalisco.

Disponibilidad alta de citas para el SAT del 9 al 13 de marzo

Estos son los lugares en Jalisco con disponibilidad alta de citas para el SAT:

  • ADSC Jalisco "1" Guadalajara
  • ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur
  • ADSC Jalisco "3" Zapopan
  • MSI Autlán de Navarro
  • MST Cd. Guzmán
  • MST Lagos de Moreno
  • MST Ocotlán
  • MSI Puerto Vallarta
     

Disponibilidad media de citas para el SAT del 9 al 13 de marzo

Estos son los estados con disponibilidad media de citas para el SAT:

  • MSI Tepatitlán

¿Cómo agendar una cita en el SAT en línea?

Agendar una cita en el SAT es sencillo; para ello deberás seguir los siguientes pasos:

  • Entra al sitio citas.sat.gob.mx y selecciona el trámite o servicio.
  • En el apartado Entidad Federativa y Módulo, elige Oficina Virtual.
  • Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario (hora del centro de México), selecciona el que prefieras y da clic en "Generar cita".
  • Ingresa el token enviado por correo electrónico y da clic en Confirmar. 
  • Recibe desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita y consulta los documentos que te solicitan.

