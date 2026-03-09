SAT: Esta es la disponibilidad de citas en Jalisco del 9 al 13 de marzo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas en las 32 entidades del país.La agenda estará abierta del 9 al 13 de marzo, y se divide en:En esta nota te compartimos cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de Jalisco.Estos son los lugares en Jalisco con disponibilidad alta de citas para el SAT:Estos son los estados con disponibilidad media de citas para el SAT:Agendar una cita en el SAT es sencillo; para ello deberás seguir los siguientes pasos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS