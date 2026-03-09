SAT: Esta es la disponibilidad de citas en Jalisco del 9 al 13 de marzo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer por medio de su cuenta oficial de X el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas en las 32 entidades del país.

La agenda estará abierta del 9 al 13 de marzo, y se divide en:

Disponibilidad alta (94 %): de 1 a 10 días hábiles.

Disponibilidad media (5 %): de 11 a 20 días hábiles.

Disponibilidad baja (1 %): más de 21 días hábiles.

En esta nota te compartimos cuál es la disponibilidad de citas en los módulos y oficinas de Jalisco.

Disponibilidad alta de citas para el SAT del 9 al 13 de marzo

Estos son los lugares en Jalisco con disponibilidad alta de citas para el SAT:

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MSI Autlán de Navarro

MST Cd. Guzmán

MST Lagos de Moreno

MST Ocotlán

MSI Puerto Vallarta

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 9 al 13 de marzo:



Disponibilidad alta 94%

Disponibilidad media 5%

Disponibilidad baja 1% pic.twitter.com/NeF6ZFiIMC— SATMX (@SATMX) March 9, 2026

Disponibilidad media de citas para el SAT del 9 al 13 de marzo

Estos son los estados con disponibilidad media de citas para el SAT:

MSI Tepatitlán

¿Cómo agendar una cita en el SAT en línea?

Agendar una cita en el SAT es sencillo; para ello deberás seguir los siguientes pasos:

Entra al sitio citas.sat.gob.mx y selecciona el trámite o servicio.

En el apartado Entidad Federativa y Módulo, elige Oficina Virtual.

Verifica en el calendario la disponibilidad de fecha y horario (hora del centro de México), selecciona el que prefieras y da clic en "Generar cita".

Ingresa el token enviado por correo electrónico y da clic en Confirmar.

Recibe desde la cuenta de correo electrónico avisocitas@sat.gob.mx el acuse de confirmación de cita y consulta los documentos que te solicitan.

