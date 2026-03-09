Policía Vial Jalisco anuncia cierre vial en López Mateos

Este lunes 9 de marzo de 2026, en la avenida López Mateos Sur se realizan trabajos de intervención a la carpeta asfáltica, coordinados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Por ello, se mantiene el cierre de un carril en dirección del traslado por la vialidad hacia Lomas de San Agustín.

El cierre se ubica a la altura del centro comercial de outlet's en donde se mantiene presencia de elementos de Policía Vial Jalisco que buscan agilizar el flujo vehicular y brindar orientación a las personas que circulen por la zona.

Ante ello, la autoridad recomienda anticipar tus traslados y conducir con precaución en caso de trasladarse a dicha zona. Cabe destacar que, de acuerdo con la aplicación Waze, se reporta, además del cierre vial, un choque automovilístico que complica el tránsito por la avenida.

Como alternativa para los trayectos por la zona se encuentra el Antiguo Camino a Morelia.

Los trabajos y el cierre vial permanecerán hasta las 16:00 horas de este lunes 9 de marzo de 2026.

OB