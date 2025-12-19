Lemus ordena reabrir la circulación en la Glorieta Minerva

Luego de que en la madrugada de este viernes se realizaron cierres viales en los alrededores de la Glorieta Minerva, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, instruyó para que nuevamente se abriera a la circulación.

"A mí nadie me consultó esta decisión y va para atrás, la Glorieta Minerva no se va a cerrar hoy ni mañana. Por qué cerrar la Minerva cuando la gente está haciendo sus compras o visitando a sus seres queridos" , dijo.

El mandatario pidió a la constructora que se pusieran a trabajar el 24 en la noche, 25, 26 y 27, que es cuando el flujo de tráfico baja considerablemente.

Añadió que las obras estarán terminadas conforme a lo planeado; la de carretera a Chapala quedará terminada el 31 de diciembre.

"Por cierto, quiero hacer una consulta pública para ver si le cambiamos el nombre. Le ponemos algo así como viaducto a Aeropuerto porque luego la gente se confunde" , añadió.

El 31 de diciembre también se terminan las obras de Camino Real a Chapala, las de la Glorieta de la Minerva a finales de enero y la Línea 5 del transporte público a finales de mayo.

La Plaza de la Liberación quedará terminada en febrero próximo para la Serie del Caribe y las obras de Adolf B. Horn quedarán terminadas en mayo para el Mundial de Futbol.

