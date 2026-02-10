La regidora morenista del Ayuntamiento de Tequila, Luz Elena Aguirre, pidió sustituir cargos que dependen de la alcaldesa interina, Marisol Rodíguez , a fin de acabar con la red de corrupción y extorsión que impuso el expresidente municipal, Diego Rivera Navarro, en el Pueblo Mágico, acciones que calificó como una "limpia total".

"Lo que es urgente es hacer el cambio de lo que depende del cabildo, que son el juez municipal, el contador, puestos clave, el secretario general, contralor. Empezar por ahí y empezar a trabajar con la presidenta para que sí o sí haga los cambios en las direcciones que dependen de ella y tanto daño le han hecho al municipio. Tendría que darse una limpia en el Ayuntamiento, sí o sí", señaló.

En tanto, la funcionaria consideró que la elección de Marisol Rodríguez fue orquestada desde el Comité Estatal de Morena en Jalisco, a las órdenes del senador por Jalisco Carlos Lomelí . Aunque lamentó que la votación no fue democrática, espera mayor coordinación entre los regidores, la alcaldesa y el Gobierno del Estado.

En este sentido, reconoció el trabajo del gobernador Pablo Lemus para buscar consensos e incentivar la economía de Tequila . Resaltó la reunión celebrada esta mañana con la presidenta municipal y el pleno del Ayuntamiento con miras a lograr la "serenidad, la paz, prosperidad y la libertad".

Asimismo, descartó destituir a Rodríguez Rivera por su presunta cercanía con Rivera Navarro y su red de extorsión. "Todo fue nada más cómo vamos a hacerle para sacar adelante a Tequila. Eso no coadyuva en este momento para poder tejer un proceso de sanación y salvación para el municipio".

Te recomendamos: Continúa la búsqueda de los cuatro desaparecidos en Mazatlán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF