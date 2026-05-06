Lemus llama al Congreso a aprobar leyes secundarias de transparencia pendientes

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un llamado a aprobar las leyes secundarias de transparencia que el Congreso del Estado tiene pendientes por legislar desde el pasado 15 de enero.

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Dicho paquete de leyes permitirá la creación de la nueva Agencia de Transparencia, organismo que funcionará como parte de la estructura de la Contraloría del Estado para que funja como garante del acceso a la información, transparencia y protección de datos personales en sustitución del ya desaparecido ITEI.

Lemus señala que el retraso del Congreso en aprobar leyes de transparencia afecta el acceso a la información en Jalisco

Pero el Congreso tiene casi 4 meses sin aprobarlas. Por esa razón, el mandatario estatal llama a avalarlas para evitar no entregar información a la ciudadanía.

"Se necesitan las leyes secundarias en materia de transparencia. Con la desaparición del ITEI, se tiene un abismo o zona oscura, un limbo en torno a la obligatoriedad del Estado y de los municipios de entregar la información que debemos proporcionar y compartir a la ciudadanía en general".

Lemus dijo que se reunió con coordinadores parlamentarios durante la semana anterior para analizar alternativas sobre el tema. Desde su punto de vista, consideró que no debe haber un organismo que tenga "un costo alto burocrático", aunque sí dijo estar a favor de que haya ciudadanos expertos en materia de transparencia que puedan conformar dicho órgano.

Plantean modelo mixto para elegir al titular de la Agencia de Transparencia en Jalisco

Uno de los principales puntos que ha frenado la aprobación de las leyes, según coordinadores parlamentarios, es la elección del titular de la nueva Agencia de Transparencia que se propone crear, ya que varias fracciones en el Congreso piden que sea el Legislativo quien la designe, mientras que otras bancadas buscan que sea el Ejecutivo estatal, tal como lo sucede a nivel federal.

Para el Gobernador, dicha elección puede ser mixta: "Yo creo que puede ser una situación mixta. Creo que lo que podríamos llegar es a nombramientos que tengan que ver una parte con el Congreso y una con el Ejecutivo".

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Según diputados locales, una de las reformas que se buscan aprobar tras el cambio en la presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso es la referente en torno a la transparencia en Jalisco.

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