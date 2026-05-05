Durante el Primer Informe de Actividades de la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, resaltó los acuerdos alcanzados con la comunidad universitaria durante el primer año de gestión.

Entre algunos de los acuerdos, destacó la implementación de una tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público para estudiantes de la Máxima Casa de Estudios tras el diálogo con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) unas semanas después de haberse anunciado el incremento al costo del transporte público.

Tras ello, se determinó por parte del Gobierno estatal que dicho precio será aplicado para los estudiantes de todas las instituciones públicas y privadas de la entidad y de cualquier nivel educativo.

“Jalisco es el primer Estado de la República Mexicana que tiene esta tarifa preferencial para las y los estudiantes de todos los niveles del estado de Jalisco” , dijo el mandatario estatal.

Impulso al transporte público y proyectos de movilidad

Pablo Lemus dijo que se informa constantemente sobre avances en el transporte público y en espera de la puesta en marcha del sistema BRT que correrá por la carretera a Chapala, así como reforzar las actuales líneas de transporte con más trenes, más líneas y seguir impulsando la electro-movilidad en toda la entidad.

Aumento histórico al presupuesto y respaldo a la UdeG

Lemus también resaltó la aprobación del Presupuesto Constitucional para la UdeG. Actualmente, esto se traduce en una mayor participación estatal en el presupuesto de la UdeG

"Hoy hemos roto cifras históricas de aportaciones en torno al Presupuesto Constitucional. Si quitamos los recursos propios aportados por la Universidad de Guadalajara, hoy hemos llegado a una cifra histórica de aportación por parte del Gobierno de Jalisco, del 55% del presupuesto de la propia Universidad. Y esto es un dato que nos debe llenar de orgullo: 55% del Estado, 45% de la Federación ".

También aseguró que, conforme se destinen más recursos a la Universidad, el Gobierno continuará incrementando su apoyo, al considerar que estos se ejercen con transparencia y rendición de cuentas.

Lemus destacó que, pese al Presupuesto Constitucional, su administración continuará respaldando proyectos emblemáticos como la Feria Internacional del Libro (FIL), el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y Papirolas, además de fortalecer la red de hospitales-escuela, con el arranque de la construcción del Hospital Civil de Puerto Vallarta.

El mandatario estatal destacó la trayectoria y el legado del fallecido Raúl Padilla López, exrector de la Universidad de Guadalajara, en favor de la Máxima Casa de Estudios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

EE