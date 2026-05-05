Este martes la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, ofreció su primer informe al frente de la casa de estudios, en el cual destacó los alcances que ha tenido la universidad no solo desde lo académico, sino también de impacto social.

Ante ello, las figuras que representan a los "tres poderes" de Jalisco coincidieron en reconocer los avances logrados por la rectora, dando así su respaldo a su gestión, y destacando la necesidad de mantener la coordinación institucional como eje para fortalecer a la casa de estudios y a Jalisco.

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Por ejemplo, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó en su mensaje la relación construida con Planter Pérez y la comunidad universitaria durante este periodo , siendo el diálogo la principal vía para alcanzar acuerdos de largo alcance y consolidar proyectos conjuntos en áreas como educación, transporte público, cultura y salud, particularmente con la red de hospitales civiles que se ampliará como parte de los impulsos de la rectora.

Gobierno de Jalisco destaca diálogo y proyectos conjuntos con la UdeG

En su intervención, durante el informe brindado desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, el Gobernador planteó la necesidad de asumir una visión compartida entre la universidad y el Estado : “Gracias, rectora, por muchas cosas, por tu visión, por tu compromiso, por tu seriedad, por tu generosidad. No puedo más que reconocer en este año de trabajo tu enorme voluntad y compromiso con la Universidad de Guadalajara y con el estado de Jalisco", dijo.

"Así lo he compartido con la propia rectora, que a través del diálogo respetuoso, a través de la visión de largo plazo, del amor que tenemos por nuestras instituciones y por nuestro Estado, se pueden lograr grandes cosas, grandes cosas para la universidad, grandes cosas para Jalisco, pero, sobre todo, grandes cosas para su gente”, añadió Lemus Navarro.

Tras referir que gracias al diálogo se logró que las y los estudiantes, no solo de la UdeG, sino de todo Jalisco, tuvieran una tarifa preferencial de 5 pesos por pasaje, además de aplaudir el cómo la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara ha comenzado a ampliarse fuera de la Zona Metropolitana, el Gobernador también afirmó que desde el Estado se continuará apostando por la inversión a la UdeG, en beneficio de la comunidad estudiantil y de las y los jaliscienses.

“Lo he dicho de muchas formas. Entiéndame. Nos tenemos que quitar telarañas y pensamientos de la cabeza en el entendido de que la UdeG es para Jalisco y Jalisco es para la UdeG. Somos un mismo equipo que hoy estamos trabajando de la mano para fortalecer un modelo de educación, de cultura y, por supuesto, hoy con la nueva red de hospitales civiles en materia de salud. Gracias, rectora, gracias al Consejo General Universitario, y a seguir trabajando por la UdeG y por todo Jalisco”, finalizó.

Poder Judicial reconoce a la UdeG como referente en educación y Estado de Derecho

Desde el Poder Judicial, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Pulido Álvarez, reconoció el papel de la universidad como un referente en la educación pública y destacó la colaboración institucional que se ha fortalecido durante este periodo, particularmente en materia de formación y Estado de Derecho.

“Desde el Poder Judicial de Jalisco felicitamos a la rectora general, Karla Planter, con motivo de su Primer Informe de Actividades al frente de la Universidad de Guadalajara. Estamos convencidos de que la educación es uno de los motores más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad y hoy la Universidad de Guadalajara continúa consolidándose como un referente de la educación pública en México, gracias a su compromiso con la formación académica, la investigación y la generación de conocimiento”, refirió el magistrado presidente.

También, dijo, e s necesario reconocer el trabajo de Planter Pérez desde sus aportaciones en ámbitos fundamentales como la salud, la cultura y la construcción de comunidad , como pilares que abonan al bienestar de nuestro Estado.

"En el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura que tengo el gran honor de presidir, celebramos la sinergia institucional que hemos construido, reflejada en la firma de un convenio de colaboración que reafirma nuestro compromiso conjunto con la formación, la vinculación y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, añadió Álvarez Pulido.

Congreso de Jalisco destaca liderazgo de la primera mujer rectora de la UdeG

En el ámbito legislativo, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Alondra Fausto, destacó el desempeño de la rectora en este primer año al frente de la UdeG, y resaltó el significado de su representación, como la primera mujer rectora , al frente de la universidad, además de señalar la importancia de fortalecer la coordinación entre poderes y la institución educativa para atender pendientes como el transporte estudiantil.

“Lo ha hecho muy bien. La verdad es que, el que sea una mujer quien esté al frente de la Universidad de Guadalajara, es algo de lo cual nos sentimos todas muy orgullosas. Destaco la coordinación para llevar los mejores acuerdos que lleven a nuestro universidad a llegar a grandes espacio”, dijo la diputada local por el PRI.

Por otra parte, recordó que desde el Congreso de Jalisco, se presentó un exhorto para que las y los estudiantes de la universidad puedan tener transporte seguro y gratuito, y aunque este se aprobó en el Legislativo, todavía queda como un pendiente el poder discutirlo con la rectora con miras a buscar una solución conjunta.

Al informe asistieron distintas figuras clave de Jalisco, desde el Gobierno Estatal y sus municipios, hasta figuras clave de la sociedad Jalisciense, además de algunos políticos federales, como el exrector, Ricardo Villanueva, hoy subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de México.

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