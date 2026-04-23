IDEFT impulsa el autoempleo con más personas capacitadas

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco continúa consolidando su presencia como un referente en capacitación laboral, reflejado en el creciente número de personas que concluyen sus cursos y obtienen una certificación.

Cada constancia entregada no solo valida conocimientos adquiridos, sino que abre la puerta a mejores oportunidades de empleo y al impulso de proyectos de autoempleo .

Entregas de constancias en distintos municipios

Uno de los eventos más representativos se llevó a cabo en La Huerta, donde más de 250 participantes finalizaron su formación. Durante la ceremonia, el alcalde Luis Arias Madrigal reconoció el esfuerzo de las y los egresados, destacando el valor de la capacitación como motor de desarrollo personal y comunitario.

En Ixtlahuacán de los Membrillos, específicamente en el plantel “José Santana”, se entregaron constancias a quienes concluyeron un curso de inglés impartido en el Tecnológico de Chapala. Paralelamente, en Amatitán se reconoció a quienes participaron en programas de repostería, incluyendo la elaboración de gelatinas y la especialización en mesas de postres.

Otros municipios también registraron avances significativos. En Arandas concluyó un diplomado enfocado en la preparación de alimentos, mientras que en San Julián se celebró el cierre del curso de cocina mexicana, orientado a fortalecer habilidades con potencial productivo.

Ampliación de la oferta y nuevos cursos

La oferta formativa del instituto se mantiene diversificada con cursos en áreas prácticas y de alta demanda , como mecánica básica dirigida a mujeres, elaboración de jabones artesanales, coctelería, mixología y el diplomado de terapeuta SPA. Estas capacitaciones buscan dotar a los participantes de herramientas concretas para incorporarse al mercado laboral o emprender.

De manera paralela, el IDEFT ha puesto en marcha nuevos programas en distintos puntos del estado, entre los que destacan carpintería, pastelería, pintura mural, soldadura, servicios podológicos y cursos especializados en belleza. También continúan en desarrollo talleres y diplomados enfocados en repostería, barbería y bienestar integral, reforzando la preparación en sectores con oportunidades de crecimiento.

Este impulso institucional es liderado por Salvador Cosío Gaona, en coordinación con la estrategia educativa promovida por el gobernador Pablo Lemus Navarro y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. La capacitación para el trabajo se mantiene como un eje clave para fortalecer la economía local y ampliar las oportunidades de inclusión social.

Con estos resultados, el IDEFT reafirma su compromiso de acercar formación accesible y pertinente a la población . Cada generación de egresados representa no solo el cierre de un proceso educativo, sino el inicio de nuevas posibilidades para mejorar su entorno y calidad de vida.

SV